Общество

Названы распространённые ошибки в русском языкеRT на русском 06:07

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно». Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось

Ученые назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно

ЛаттЕ или лАтте - в речи столько тонкостей, которые порой только лингвисты и разберут. Но есть ошибки, которые раздражают подавляющее большинство из нас.
Российская газетавчера в 22:00

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Лингвист назвала десять самых частых ошибок в речи россиян

РБК07:09

Позор: названы слова, в которых россияне чаще всего допускают ошибки

РЕН ТВ01:59

Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки

РИА Новости04:30

Названы десять самых позорных грамматических ошибок

Известия00:45

Названы распространённые ошибки в русском языке

RT на русском06:07

Звони́т или звóнит? Учёные составили топ-10 самых «позорных» речевых ошибок

Life.ruвчера в 23:43

Ученые назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно

Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Тело популярного блогера нашли в коллекторе в Петербурге

Обновлено в 10:38
Происшествия

Полиция задержала более 500 человек на акции протеста в Москве

Обновлено в 06:54
Автоспорт

Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии

На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Германии, завершилась квалификация.
Обновлено в 10:23
Общество

В Москве 26 июля стало самым жарким днём с начала месяца

Обновлено вчера в 10:57
Кино

На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Футбол

ФК «Тамбов» открыл счёт в матче со «Спартаком» в Саранске

ФК «Тамбов» открыл счет в матче со «Спартаком» в Саранске. Автором гола стал Седрик Гогуа. Матч двух представителей РПЛ в самом разгаре.
Обновлено в 10:27
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Политика

Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Галкин выложил фото с Пугачевой

Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

В редакцию «Дождя» пришла полиция

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Игры

Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов

Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 08:25
Общество

Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания

Обновлено в 01:45
Происшествия

Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля

По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Экс-главу правительства Астраханской области арестовали

Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Политика

Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн

Обновлено в 03:31
Происшествия

Протестующие вышли на Старый Арбат и Петровку

Часть участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму дошла до улицы Петровка, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 10:06
Футбол

«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро

По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
Обновлено в 06:21
Космос

Доказана теория относительности Эйнштейна

Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.
Обновлено вчера в 00:36
Игры

В GOG отменили предзаказы Blair Witch

GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
Обновлено в 05:55
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Гаджеты

Intel выпустит четыре модели дискретных видеокарт XE

Компания Intel намеревается выпустить четыре модели дискретных видеокарт XE.
Обновлено в 02:59
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,25 процента годовых

Ставку решили снизить на 0,25 процентных пункта - с 7,5 процента годовых до 7,25. Решение вступает в действие с понедельника, 29 июля.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол

«Отмечал контракт». Новичок «Динамо» Н’Жи случайно выложил секс-видео со своим участием

Обновлено в 10:25
Кино

Названы лучшие фильмы Шукшинского кинофестиваля

Гран-при Шукшинского кинофестиваля удостоена комедийная драма режиссера из Якутии Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится».
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Японии число жертв поджога студии аниме выросло до 35 человек

Обновлено в 08:40
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