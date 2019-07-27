Общество
Названы распространённые ошибки в русском языкеRT на русском 06:07
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно». Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось
ЛаттЕ или лАтте - в речи столько тонкостей, которые порой только лингвисты и разберут. Но есть ошибки, которые раздражают подавляющее большинство из нас.Российская газетавчера в 22:00
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Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Тело популярного блогера нашли в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 10:38
Автоспорт
Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии
На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Германии, завершилась квалификация.
Обновлено в 10:23
Общество
В Москве 26 июля стало самым жарким днём с начала месяца
Обновлено вчера в 10:57
Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Футбол
ФК «Тамбов» открыл счёт в матче со «Спартаком» в Саранске
ФК «Тамбов» открыл счет в матче со «Спартаком» в Саранске. Автором гола стал Седрик Гогуа. Матч двух представителей РПЛ в самом разгаре.
Обновлено в 10:27
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Игры
Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания
Обновлено в 01:45
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Политика
Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн
Обновлено в 03:31
Происшествия
Протестующие вышли на Старый Арбат и Петровку
Часть участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму дошла до улицы Петровка, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 10:06
Футбол
«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро
По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
Обновлено в 06:21
Космос
Доказана теория относительности Эйнштейна
Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.
Обновлено вчера в 00:36
Игры
В GOG отменили предзаказы Blair Witch
GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
Обновлено в 05:55
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Гаджеты
Intel выпустит четыре модели дискретных видеокарт XE
Компания Intel намеревается выпустить четыре модели дискретных видеокарт XE.
Обновлено в 02:59
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,25 процента годовых
Ставку решили снизить на 0,25 процентных пункта - с 7,5 процента годовых до 7,25. Решение вступает в действие с понедельника, 29 июля.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол
«Отмечал контракт». Новичок «Динамо» Н’Жи случайно выложил секс-видео со своим участием
Обновлено в 10:25
Кино
Названы лучшие фильмы Шукшинского кинофестиваля
Гран-при Шукшинского кинофестиваля удостоена комедийная драма режиссера из Якутии Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится».
Обновлено в 08:59