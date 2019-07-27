ЛаттЕ или лАтте - в речи столько тонкостей, которые порой только лингвисты и разберут. Но есть ошибки, которые раздражают подавляющее большинство из нас.

с чего всё началось

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно». Об этом сообщает «Российская газета».

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Политика Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.

Автоспорт Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Германии, завершилась квалификация.

Футбол ФК «Тамбов» открыл счёт в матче со «Спартаком» в Саранске ФК «Тамбов» открыл счет в матче со «Спартаком» в Саранске. Автором гола стал Седрик Гогуа. Матч двух представителей РПЛ в самом разгаре.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Политика Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Происшествия В редакцию «Дождя» пришла полиция Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.

Армия и оружие В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Происшествия Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.

Происшествия Экс-главу правительства Астраханской области арестовали Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.

Происшествия Протестующие вышли на Старый Арбат и Петровку Часть участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму дошла до улицы Петровка, передает корреспондент "Ъ".

Футбол «Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.

Космос Доказана теория относительности Эйнштейна Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.

Игры В GOG отменили предзаказы Blair Witch GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.

Энергетика Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.

Гаджеты Intel выпустит четыре модели дискретных видеокарт XE Компания Intel намеревается выпустить четыре модели дискретных видеокарт XE.

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,25 процента годовых Ставку решили снизить на 0,25 процентных пункта - с 7,5 процента годовых до 7,25. Решение вступает в действие с понедельника, 29 июля.