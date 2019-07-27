Общество
Названы распространённые ошибки в русском языкеRT на русском 06:07
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно». Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось
ЛаттЕ или лАтте - в речи столько тонкостей, которые порой только лингвисты и разберут. Но есть ошибки, которые раздражают подавляющее большинство из нас.Российская газетавчера в 22:00
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Происшествия
На акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек
Обновлено в 08:23
Происшествия
Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео
Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:20
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной
Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
Обновлено 24 июля в 08:36
Спорт
Минаков выиграл серебро ЧМ на дистанции 100 м баттерфляем
Обновлено в 08:22
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Гаджеты
Чипсет MediaTek Helio G90 будет представлен 30 июля
Нет никаких конкретных характеристик нового чипсета, предположения указывают на модификацию Helio P90, который представляет собой восьмиядерный процессор, построенный на 12-нм техпроцессе.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Популярный блогер погиб в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 08:50
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ
«Уфа» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Аниту Цой с фестиваля «Жара» увезли на скорой помощи
Обновлено вчера в 13:36
Транспорт
Более 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Обновлено вчера в 14:06
Футбол
«Спартак» объявил Мельгарехо, что футболист не нужен клубу
Обновлено в 08:22
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на «Жаре»
Во время фестивале "Жара", на котором собрались звездные исполнители, произошел скандал с участием Инны – жены Стасы Михайлова.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Московские хирурги остановили сердце пациентки, чтобы спасти ей жизнь
Обновлено вчера в 11:42
Наука
Электронный томограф разглядел микрокристаллы со всех сторон
Швейцарские физики предложили два метода, исправляющих основной недостаток электронной томографии — невозможность рассмотреть кристаллы со всех сторон из-за непрозрачных подложек, держащих образцы.
Обновлено вчера в 08:50
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й
Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
Саудовская Аравия запретила иностранцам занимать ряд позиций в туризме
Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии запретило иностранцам занимать около 20 различных позиций в туристическом секторе, сообщает в субботу саудовское издание Saudi Gazette.
Обновлено в 06:55
Футбол
Бэйл в ближайшее время перейдёт в китайский «Цзянсу Сунин»
Как сообщила Marca, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл уже в скором времени станет игроком «Цзянсу Сунин».
Обновлено вчера в 18:09
Общество
В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет
Декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет, вступил в силу в Белоруссии.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Врач рассказал, как пережить жару
Эксперт рассказал, как пережить духоту и от каких продуктов рекомендуется отказаться.
Обновлено в 03:20
Авто
Стало известно, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX
Российским СМИ удалось выяснить, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX, но пока о стоимости и комплектациях говорить не приходится.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
В Приамурье из-за паводка подтоплено более 100 линий электропередачи
«Подтоплены 103 воздушных линии электропередачи 0,4—35 кВ. Более 3 тыс. опор стоят в воде, одна подстанция 35/10 и 32 ТП 10/0,4 кВ», — приводит ТАСС сообщение.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Японии число жертв поджога студии аниме выросло до 35 человек
Число жертв поджога, устроенного злоумышленником чуть более недели назад в здании студии аниме Kyoto Animation, выросло до 35 человек, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 08:40