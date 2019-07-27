ЛаттЕ или лАтте - в речи столько тонкостей, которые порой только лингвисты и разберут. Но есть ошибки, которые раздражают подавляющее большинство из нас.

с чего всё началось

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно». Об этом сообщает «Российская газета».

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Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Шоу-бизнес Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.

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Гаджеты Чипсет MediaTek Helio G90 будет представлен 30 июля Нет никаких конкретных характеристик нового чипсета, предположения указывают на модификацию Helio P90, который представляет собой восьмиядерный процессор, построенный на 12-нм техпроцессе.

Политика В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

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Политика Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.

Наука Электронный томограф разглядел микрокристаллы со всех сторон Швейцарские физики предложили два метода, исправляющих основной недостаток электронной томографии — невозможность рассмотреть кристаллы со всех сторон из-за непрозрачных подложек, держащих образцы.

Общество Саудовская Аравия запретила иностранцам занимать ряд позиций в туризме Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии запретило иностранцам занимать около 20 различных позиций в туристическом секторе, сообщает в субботу саудовское издание Saudi Gazette.

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Авто Стало известно, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX Российским СМИ удалось выяснить, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX, но пока о стоимости и комплектациях говорить не приходится.

Общество В Приамурье из-за паводка подтоплено более 100 линий электропередачи «Подтоплены 103 воздушных линии электропередачи 0,4—35 кВ. Более 3 тыс. опор стоят в воде, одна подстанция 35/10 и 32 ТП 10/0,4 кВ», — приводит ТАСС сообщение.