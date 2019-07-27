Общество

Названы распространённые ошибки в русском языкеRT на русском 06:07

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно». Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось

Ученые назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно

ЛаттЕ или лАтте - в речи столько тонкостей, которые порой только лингвисты и разберут. Но есть ошибки, которые раздражают подавляющее большинство из нас.
Российская газетавчера в 22:00

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Позор: названы слова, в которых россияне чаще всего допускают ошибки

РЕН ТВ01:59

Названы распространённые ошибки в русском языке

RT на русском06:07

Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки

РИА Новости04:30

Названы десять самых позорных грамматических ошибок

Известия00:45

Лингвист назвала десять самых частых ошибок в речи россиян

РБК07:09

Звони́т или звóнит? Учёные составили топ-10 самых «позорных» речевых ошибок

Life.ruвчера в 23:43

Ученые назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно

Российская газетавчера в 22:00
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Происшествия

На акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек

Обновлено в 08:23
Происшествия

Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео

Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:20
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной

Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
Обновлено 24 июля в 08:36
Спорт

Минаков выиграл серебро ЧМ на дистанции 100 м баттерфляем

Обновлено в 08:22
Политика

Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки

Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Кино

Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова

24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Гаджеты

Чипсет MediaTek Helio G90 будет представлен 30 июля

Нет никаких конкретных характеристик нового чипсета, предположения указывают на модификацию Helio P90, который представляет собой восьмиядерный процессор, построенный на 12-нм техпроцессе.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Популярный блогер погиб в коллекторе в Петербурге

Обновлено в 08:50
Политика

В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров

Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину

На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Обновлено вчера в 18:04
Футбол

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Уфа» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

Аниту Цой с фестиваля «Жара» увезли на скорой помощи

Обновлено вчера в 13:36
Транспорт

Более 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Обновлено вчера в 14:06
Футбол

«Спартак» объявил Мельгарехо, что футболист не нужен клубу

Обновлено в 08:22
Политика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова устроила скандал на «Жаре»

Во время фестивале "Жара", на котором собрались звездные исполнители, произошел скандал с участием Инны – жены Стасы Михайлова.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

Обновлено в 07:27
Политика

Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 07:50
Здоровье

Московские хирурги остановили сердце пациентки, чтобы спасти ей жизнь

Обновлено вчера в 11:42
Наука

Электронный томограф разглядел микрокристаллы со всех сторон

Швейцарские физики предложили два метода, исправляющих основной недостаток электронной томографии — невозможность рассмотреть кристаллы со всех сторон из-за непрозрачных подложек, держащих образцы.
Обновлено вчера в 08:50
Автоспорт

Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й

Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено вчера в 12:12
Общество

Саудовская Аравия запретила иностранцам занимать ряд позиций в туризме

Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии запретило иностранцам занимать около 20 различных позиций в туристическом секторе, сообщает в субботу саудовское издание Saudi Gazette.
Обновлено в 06:55
Футбол

Бэйл в ближайшее время перейдёт в китайский «Цзянсу Сунин»

Как сообщила Marca, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл уже в скором времени станет игроком «Цзянсу Сунин».
Обновлено вчера в 18:09
Общество

В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет

Декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет, вступил в силу в Белоруссии.
Обновлено в 03:34
Здоровье

Врач рассказал, как пережить жару

Эксперт рассказал, как пережить духоту и от каких продуктов рекомендуется отказаться.
Обновлено в 03:20
Авто

Стало известно, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX

Российским СМИ удалось выяснить, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX, но пока о стоимости и комплектациях говорить не приходится.
Обновлено вчера в 15:47
Общество

В Приамурье из-за паводка подтоплено более 100 линий электропередачи

«Подтоплены 103 воздушных линии электропередачи 0,4—35 кВ. Более 3 тыс. опор стоят в воде, одна подстанция 35/10 и 32 ТП 10/0,4 кВ», — приводит ТАСС сообщение.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Японии число жертв поджога студии аниме выросло до 35 человек

Число жертв поджога, устроенного злоумышленником чуть более недели назад в здании студии аниме Kyoto Animation, выросло до 35 человек, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 08:40
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