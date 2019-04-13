Экономика

Названы расходы Facebook на охрану ЦукербергаREGNUM 22:09

В документах указано, что зарплата Цукерберга в Facebook за год составляет один доллар. Между тем его расходы на охрану во время работы идут из фонда компании. Львиная доля суммы ($20 млн) пошла на обеспечение личной безопасности Цукерберга во время его работы — в поездках и дома.
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Facebook потратила на безопасность Цукерберга около $20 млн в 2018 году

Известия20:41

Facebook за три года в четыре раза увеличил расходы на охрану Цукерберга

РИА Новости21:14

Безопасность Цукерберга обошлась Facebook в $20 млн

РЕН ТВ20:56

Цукерберг увеличил расходы на личную охрану

News.ru21:36

СМИ: Facebook за год потратила $20 млн на охрану Цукерберга

RT на русском20:31

Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Газета.Ru20:03

CNBC: Facebook в 2018 году потратил на безопасность Цукерберга около $20 млн

ТАСС19:52
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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