Здоровье
Названы пять простых способов оздоровить кишечникРоссийская газета 04:05
Чтобы привести в норму свой кишечник, специалисты советуют следовать пяти простым правилам. Первое - есть больше клетчатки. Она содержится в овощах, фруктах, бобовых.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:56, Ашберн
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено в 02:29
Культура
Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить
Создатель проекта "Ласковый май", продюсер и певец Андрей Разин заподозрил, что рэпера Децла, внезапно скончавшегося 3 февраля после выступления в Ижевске, с которым он знаком с детства, могли отравить.
Обновлено в 07:07
Общество
На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей
На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево
Обновлено в 08:57
Происшествия
Срок задержания аспиранта МГУ Азата Мифтахова продлили на 72 часа
Головинский районный суд Москвы пролил на 72 часа срок задержания аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого по делу о поджоге офиса «Единой России» в январе 2018 года, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Париже акция «жёлтых жилетов» переросла в беспорядки
Во Франции проходит 13-я общенациональная акция протеста «жёлтых жилетов».
Обновлено в 08:52
Политика
Порошенко скрыл от ЦИК судно и земельный участок
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в ходе проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны обнаружила ряд нарушений.
Обновлено в 07:45
Общество
Глава Петербурга взял лопату и вывел чиновников на улицы
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су
Стокгольм создал истребитель Saab Gripen E, который способен "уничтожить" российские военные самолеты серии "Су" - заявил командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон на предпродажной презентации истребителя в Финляндии.
Обновлено в 04:31
Общество
Немцы смели весь товар в российском магазине в Германии
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Новейший российский «летающий радар» совершил испытательный полет
Новейший российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100, прозванный журналистами «летающим радаром», совершил первый полет в рамках этапа предварительных летных испытаний.
Обновлено в 10:41
Политика
В МИД назвали условие транзита газа через Украину
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Авто
Составлен ТОП-5 доступных внедорожников для охоты и рыбалки
Обновлено в 00:00
Происшествия
Отец и 4-летняя дочь погибли в провалившейся в полынью машине
В Старой Руссе Новгородской области погибли мужчина с 4-летней дочерью.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Осенью выйдут три новых iPhone по старым ценам
Американская компания-производитель гаджетов Apple планирует выпустить новые iPhone осенью 2019 года - при этом стоимость гаджетов останется такой же, как у предшественников, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 10:32
Общество
«Марсианская» песчаная буря на юге Австралии попала на видео
В Сети появилось видео песчаной бури на юго-востоке Австралии, окрасившую местность в красноватый цвет.
Обновлено в 09:18
Политика
Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими военными во Львове.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России
Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Шведский журналист объяснил, почему Украина виновата в керченском инциденте
Журналист Стефан Линдгрен детально разобрал юридические аспекты инцидента в Керченском проливе для шведского издания Nyhetsbanken и пришел к выводу, что действия России были полностью легитимны.
Обновлено в 07:51
Спорт
Российские биатлонистки стали 10-ми в эстафете на этапе Кубка мира
Ранее в мужской эстафете 4х7,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону российская команда заняла третье место.
Обновлено вчера в 19:05
Авто
Стартовали продажи многопедальных Lada Granta
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приступил к приему предзаказов на учебную модификацию четырехдверной Lada Granta.
Обновлено вчера в 10:24
Общество
Триста волонтеров устроили в центре города цифровой флешмоб
Напомним, с 11 февраля в Ульяновской области и ещё шести субъектах России прекратится аналоговое вещание федеральных телеканалов.
Обновлено в 06:41
Общество
В Сиэтле отменили 200 авиарейсов на фоне сильного снегопада
Обновлено в 07:15
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о своих шансах на «Евровидение-2019»
На сегодняшний день уже известны результаты отбора артистов на «Евровидение – 2019», участником которого стал Сергей Лазарев.
Обновлено в 10:48
Общество
Орнитолог рассказал о миролюбии московских синиц
Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин заявил, что столичные синицы, в отличие от европейских, не агрессивны и ведут себя традиционно и миролюбиво, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 03:16
Авто
Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка
Эксперты портала speedme.ru изучили рынок автомобилей и представили пятерку лучших моделей, которые заинтересуют автолюбителей.
Обновлено в 04:58
Происшествия
СБУ возбудила дело из-за недостачи ценностей в Киево-Печерской лавре
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В лондонском зоопарке редкий суматранский тигр убил свою невесту
Обновлено вчера в 19:45