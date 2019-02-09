Здоровье
Названы пять простых способов оздоровить кишечникРоссийская газета 04:05
Чтобы привести в норму свой кишечник, специалисты советуют следовать пяти простым правилам. Первое - есть больше клетчатки. Она содержится в овощах, фруктах, бобовых.
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