Здоровье

Названы пять простых способов оздоровить кишечникРоссийская газета 04:05

Чтобы привести в норму свой кишечник, специалисты советуют следовать пяти простым правилам. Первое - есть больше клетчатки. Она содержится в овощах, фруктах, бобовых.
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Названы пять простых способов оздоровить кишечник

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4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
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Умер украинский журналист Олег Ныпадымка

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