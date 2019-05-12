Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабетаИзвестия 10:02

Проблемы возникают из-за повреждения кровеносных сосудов, отмечает 12 мая «Российская газета» со ссылкой на Everyday Health. Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
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Не игнорируйте: назвали пять «странных» признаков сахарного диабета

Московский Комсомолец06:33

Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета

News.ru07:05

Медики назвали неочевидные признаки диабета

Телеканал 360°07:00

Названы пять неочевидных признаков диабета

Известия10:02

Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета

Российская газета05:00

Названы пять «странных» признаков диабета

МИР 24вчера в 22:58

Врачи назвали пять «странных» признаков диабета

Суть событийвчера в 09:21
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Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Происшествия

Взрыв горящей машины в Новой Москве попал на видео

Житель поселка Ватутинки, расположенного в Новой Москве, снял на видео пылающие автомобили, один из которых взорвался в тот момент, когда мимо него пытался пройти человек.
Обновлено в 09:42
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Футбол

Артем Дзюба: «С возрастом становлюсь лучше, как крепкое вино»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба проанализировал, как для него сложился чемпионский сезон петербургской команды.
Обновлено в 16:36
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Обновлено в 16:48
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ

5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Спорт

Щербакова выбрала музыку для короткой программы нового сезона

Обновлено в 14:57
Общество

В Японии презентовали беспилотный трактор

Обновлено в 15:33
Общество

В Минприроды прокомментировали вопрос о нормативах сбросов в Байкал

Минприроды считает возможным компромисс в вопросе о нормативах сбросов в Байкал и применении разных критериев к разным районам озера, сообщил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкала Иван Шмаков.
Обновлено в 11:48
Общество

В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре

Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Политика

Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ

Обновлено в 15:24
Происшествия

Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:38
Наука

При беременности в организме матери может нарушаться кишечный барьер

Обновлено в 13:45
Игры

Assassin’s Creed Odyssey – В новой «Забытой легенде Греции» нас ждет самозванец

Майский контент Компанию Ubisoft поделилась своими планами относительно поддержки экшена Assassin’s Creed Odyssey на текущий месяц – май.
Обновлено в 08:00
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие

Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» проболталась про беременность

Обновлено вчера в 22:37
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Футбол

Болельщики «Зенита» попросили Семака дать шанс Луке Джорджевичу

На матче сине-бело-голубых против ЦСКА болельщики «Зенита» развернули баннер с призывом дать шанс нападающему зенитовцу Луке Джорджевичу.
Обновлено в 14:59
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
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