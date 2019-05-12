Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабетаИзвестия 10:02
Проблемы возникают из-за повреждения кровеносных сосудов, отмечает 12 мая «Российская газета» со ссылкой на Everyday Health. Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
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В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
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Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и получил кубок чемпионов России
Петербургский "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Украина провела в Черном море учения по захвату судов
Генштаб вооруженных сил Украины провел учения по захвату судов в Чероном море.
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Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
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Обновлено в 13:00
Общество
Сократят ли майские каникулы до двух дней
Почему из пяти праздничных дней лучше оставить только два, кто проигрывает от длинных выходных, и какой выход из ситуации предлагают законодатели — выясняло «URA.RU».
Обновлено в 06:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» установил очередной антирекорд
"Манчестер Юнайтед" в концовке сезона обновил очередной антирекорд.
Обновлено в 12:14
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Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
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Армия и оружие
В США заметили российскую зенитную систему С-300
На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Помпео рассказал о мерах США против Ирана
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что государство примет меры на случай враждебных действий со стороны Ирана.
Обновлено в 01:10
Происшествия
ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Экономика
В агрокомплексе «Сунжа» собрали первые 200 тонн помидоров
Обновлено в 09:43
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Крупный пожар произошел в доме в Волгограде
В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:50
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«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
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Артем Дзюба: Буду счастлив, если Азмун выиграет гонку бомбардиров РПЛ, а я стану лучшим ассистентом
Очень счастлив за ребят, горжусь ими, все красавцы.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Политика
Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня начнет визит в Россию
Помпео начнет свой первый визит в Россию как глава американского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына
6 мая принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой
В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
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Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
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Шоу-бизнес
Семья Алсу отвергла слухи о требовании засекретить проверку «Голоса»
Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
Обновлено в 09:40