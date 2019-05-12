Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабетаИзвестия 10:02

Проблемы возникают из-за повреждения кровеносных сосудов, отмечает 12 мая «Российская газета» со ссылкой на Everyday Health. Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
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Названы пять неочевидных признаков диабета

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Названы пять «странных» признаков диабета

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Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета

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Врачи назвали пять «странных» признаков диабета

Суть событийвчера в 09:21
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В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

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СМИ сообщают о родах Алины Кабаевой

СМИ сообщили, что 7 мая прославленная спортсменка родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА и получил кубок чемпионов России

Петербургский "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие

Украина провела в Черном море учения по захвату судов

Генштаб вооруженных сил Украины провел учения по захвату судов в Чероном море.
Обновлено в 17:35
Кино

Документальный фильм о Михаэле Шумахере выйдет в прокат в декабре

Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Общество

Сократят ли майские каникулы до двух дней

Почему из пяти праздничных дней лучше оставить только два, кто проигрывает от длинных выходных, и какой выход из ситуации предлагают законодатели — выясняло «URA.RU».
Обновлено в 06:00
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Обновлено в 16:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» установил очередной антирекорд

"Манчестер Юнайтед" в концовке сезона обновил очередной антирекорд.
Обновлено в 12:14
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

В США заметили российскую зенитную систему С-300

На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Помпео рассказал о мерах США против Ирана

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что государство примет меры на случай враждебных действий со стороны Ирана.
Обновлено в 01:10
Происшествия

ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Экономика

В агрокомплексе «Сунжа» собрали первые 200 тонн помидоров

Обновлено в 09:43
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Крупный пожар произошел в доме в Волгограде

В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:50
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Обновлено в 12:00
Футбол

Артем Дзюба: Буду счастлив, если Азмун выиграет гонку бомбардиров РПЛ, а я стану лучшим ассистентом

Очень счастлив за ребят, горжусь ими, все красавцы.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Политика

Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня начнет визит в Россию

Помпео начнет свой первый визит в Россию как глава американского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына

6 мая принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой

В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Семья Алсу отвергла слухи о требовании засекретить проверку «Голоса»

Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
Обновлено в 09:40
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