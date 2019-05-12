Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабетаИзвестия 10:02
Проблемы возникают из-за повреждения кровеносных сосудов, отмечает 12 мая «Российская газета» со ссылкой на Everyday Health. Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем
Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы с визитов журналиста Сергея Доренко к врачам, которые свидетельствуют о бывших у него проблемах с сердцем.
Обновлено в 10:49
Космос
В колониях на орбите Земли создадут курортный климат
Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено в 12:22
Культура
Балеты Соль Леон и Пола Лайтфута в Париже
Балеты Соль Леон и Пола Лайтфута в Париже Парижская опера пополнила свой репертуар балетами знаменитого Нидерландского театра танца (NDT): хореограф и худрук труппы Пол Лайтфут и его многолетний соавтор Соль Леон перенесли на французскую сцену «Sleight of Hand» (2007) на музыку Филипа Гласса и «Speak to Yourself» (1999) на музыку Иоганна Себастьяна Баха и Стива Райха.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» проболталась про беременность
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии
ДТП произошло на востоке страны, в федеральной земле Тюрингия. В результате пострадали 25 человек. Причиной аварии стала непогода.
Обновлено в 19:51
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено в 17:57
Общество
Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в ЮАР
Обновлено в 18:32
Политика
Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным
Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Крупный пожар произошел в доме в Волгограде
В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:50
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Охота с переменой мест: зенитно-ракетные комплексы С-350 будут колесить по Сибири
Первые системы С-350 «Витязь» получит 24-я мобильная зенитная ракетная бригада (ЗРБр), сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 17:01
Общество
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая: В эти дни можно всячески укреплять свой брак или роман
Скорее всего, в ближайшие дни определится судьба пребывания в нынешней должности (другой, не менее важный вопрос, от которого зависят доходы).
Обновлено в 03:30
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Обновлено в 16:29
Происшествия
Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭ
"Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 17:40
Футбол
Луиш Нету: «Заканчиваю свое приключение в „Зените“ на отличной ноте»
Защитник "Зенита" Луиш Нету после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от чемпионства.
Обновлено в 16:59
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Политика
Президент Австрии оказался внуком псковского комиссара
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в преддверии первого российско-австрийского форума «Сочинский диалог» рассказал, что его предки переселились в Россию во времена Петра Великого, а дедушка был в Пскове комиссаром.
Обновлено в 18:10
Футбол
Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»
Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено в 19:25
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство
Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ и прямо на поле домашнего стадиона отпраздновал чемпионский титул.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Пентагон забраковал новейшие американские броневики Oshkosh
Американские военные забраковали новейшие бронемашины Oshkosh.
Обновлено в 13:37
Политика
Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа
Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
Обновлено в 13:40
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Шесть человек пострадали при стрельбе во Франции
Во французском Амьене шесть человек получили ранения в результате стрельбы в здании местной общественной организации.
Обновлено в 11:39