Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабетаИзвестия 10:02
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина. В первую очередь надо обращать внимание на изменения кожного покрова — потемнение в области шеи, подмышек и паховой области.
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Общество
В Японии установлены самые длинные в мире качели
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено в 16:41
Автоспорт
Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании
Обновлено в 13:35
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено в 16:05
Политика
Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа
Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
Обновлено в 13:40
Музыка
«Евровидение-2019» началось в Израиле
Обновлено в 14:19
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено в 17:05
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
Обновлено в 07:55
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии
"Бостон" выиграл у "Каролины" (6:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
Обновлено в 17:45
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Политика
Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо
Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Политика
Трамп заявил о контроле ситуации в торговых отношениях с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что ситуация с торговыми отношениями с КНР развивается в интересах Вашингтона.
Обновлено в 20:02
Политика
Глава МИД Сербии заявил о давлении Запада из-за отношений с Россией
Глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Запад оказывает давление на Сербию из-за развития отношений с Россией и другими государствами.
Обновлено в 19:03
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
В США заметили российскую зенитную систему С-300
На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам практически обнажённое тело
Обновлено в 15:50
Здоровье
Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.
Обновлено в 17:17
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Экономика
A&NN миллиардера Александра Мамута «поймала» «единорога» Чубайса
Инвестиционная группа бизнесмена Александра Мамута A&NN оказалась покупателем доли новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl, портфельной компании «Роснано».
Обновлено в 17:00