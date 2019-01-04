Здоровье

Названы продукты, вызывающие тревожность и панические атаки
Российская газета
04:59

Ряд привычных продуктов может спровоцировать обострение симптомов тревожности, вплоть до появления панических атак. Избежать нежелательных реакций организма можно, увеличив потребление белка. При этом следует сократить количество сахара и углеводов в рационе.
Российская газета04:59

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Названы вызывающие панические атаки продукты

Комсомольская правда09:04

Медики назвали продукты, провоцирующие тревожность и панические атаки

Вести.Ru08:27

Медики назвали продукты, провоцирующие панические атаки

ТК Звезда05:55

Исследователи рассказали, какие продукты вызывают тревожность

Вечерняя Москва07:04

Ученые назвали продукты, вызывающие панику и тревогу

Московский Комсомолец06:15

Названы вызывающие панические атаки продукты

Известия07:57

Названы продукты, вызывающие тревожность и панические атаки

Российская газета04:59
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Политика

Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран

Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону

ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 12:18
Политика

Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

В Китае испытали свою версию «матери всех бомб»

В Китае государственная промышленная корпорация NORINCO показала новый тип авиационной бомбы, названный "матерью всех бомб".
Обновлено в 08:33
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья отреагировал на обвинения в растрате

В 2013 году Кузнецова задержали во Франции.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Магнитогорске прощаются с погибшими при взрыве

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа и обрушения одного из подъездов 10-этажного дома погибли 39 человек.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины

Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»

Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Общество

Умер литературовед и филолог Борис Аверин

Советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин скончался в Петербурге, сообщил филолог и писатель Андрей Аствацатуров.
Обновлено в 10:39
Гаджеты

Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone

Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.
Обновлено в 10:05
Хоккей

«Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче КХЛ на новом стадионе

Матч регулярного сезона КХЛ между «Динамо» и «Автомобилистом» завершился победой московской команды со счетом 2:0. Обе шайбы «бело-голубые» забросили во втором периоде — отличились Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен.
Обновлено в 12:48
Политика

В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

Обновлено в 08:57
Общество

В России предложили запретить детям посещать цирки

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Две группировки устроили драку в метро Санкт-Петербурга

Две группировки утроили драку на станции метро "Обводный канал" в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:14
Общество

На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук»

В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Госдеп не назвал точных сроков вывода войск США из Сирии

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
Обновлено в 12:35
Происшествия

На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

В Чили произошел взрыв на автобусной остановке

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва на автобусной остановке в Сантьяго-де-Чили.
Обновлено в 13:19
Космос

«Чанъэ-4» прислал первые снимки обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спутника Земли, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 02:57
Политика

Глава миграционного управления МВД ушла в отставку

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Космос

Новая российская сверхтяжелая ракета получила название «Енисей»

Сверхтяжелая ракета-носитель российского производства, первый запуск которой запланирован на 2028 год, получит название "Енисей".
Обновлено в 05:37
Происшествия

Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле

Посетитель анатомической выставки Real Bodies в Милане застрял в российской капсуле криоконсервации.
Обновлено в 10:06
Спорт

Скелетонист Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира

Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золото на третьем этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в немецком Альтенберге, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Происшествия

СК отчитался о расследовании взрыва жилого дома в Магнитогорске

Следственный комитет России (СК) отчитался о ходе расследования взрыва в жилом доме Магнитогорска.
Обновлено в 07:25
Политика

Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков

Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Саратове локализовали пожар в пятиэтажном доме

Обновлено в 12:48
Политика

При авиаударе коалиции по Сирии погибли двое россиян

Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ)* району провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 09:20
Политика

ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты

ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны, передает в пятницу агентство УНН.
Обновлено в 09:15
Хоккей

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев»

Обновлено в 11:30
Происшествия

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Орске

Пять человек отравились угарным газом в Орске, четверо погибли, сообщение об инциденте поступило спасателям 4 января в 13:35.
Обновлено в 06:46
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