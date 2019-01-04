Здоровье
Ряд привычных продуктов может спровоцировать обострение симптомов тревожности, вплоть до появления панических атак. Избежать нежелательных реакций организма можно, увеличив потребление белка. При этом следует сократить количество сахара и углеводов в рационе.
Российская газета04:59
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