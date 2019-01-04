Здоровье

Названы продукты, вызывающие тревожность и панические атаки
Российская газета
04:59

Ряд привычных продуктов может спровоцировать обострение симптомов тревожности, вплоть до появления панических атак. Избежать нежелательных реакций организма можно, увеличив потребление белка. При этом следует сократить количество сахара и углеводов в рационе.
Российская газета04:59

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Названы вызывающие панические атаки продукты

Комсомольская правда09:04

Медики назвали продукты, провоцирующие тревожность и панические атаки

Вести.Ru08:27

Названы вызывающие панические атаки продукты

Известия07:57

Исследователи рассказали, какие продукты вызывают тревожность

Вечерняя Москва07:04

Ученые назвали продукты, вызывающие панику и тревогу

Московский Комсомолец06:15

Медики назвали продукты, провоцирующие панические атаки

ТК Звезда05:55

Названы продукты, вызывающие тревожность и панические атаки

Российская газета04:59
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Здоровье

Названа самая простая и полезная диета на 2019 год

Обновлено вчера в 06:21
Здоровье

В Швеции госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола

Больница шведского города Энчёпинг временно закрыла свое отделение скорой помощи после того, как одному из пациентов был поставлен диагноз "геморрагическая лихорадка Эбола".
Обновлено в 08:24
Здоровье

Число умерших от гриппа H1N1 в Грузии достигло шести

Лабораторные исследования подтвердили смерть шести человек в Грузии от свиного гриппа, сообщил Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Обновлено вчера в 08:55
Здоровье

Врач рассказала, как правильно проводить новогодние праздники

Россиянам, чтобы безболезненно выйти из новогодних и рождественских праздников для здоровья и психики, следует проводить их насыщенно и активно, соблюдая режим сна и отдыха и постепенно меняя свой рацион питания в пользу здоровой еды, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина.
Обновлено в 05:49
Здоровье

Волгоградский врач назвала 4 главные опасности новогодних каникул

В новогодние праздники большинство хозяек готовят праздничные блюда «про запас», а потом в течение нескольких дней вся семья и задержавшиеся гости доедают все то, что не было съедено в новогоднюю ночь.
Обновлено в 08:34
Здоровье

Больницу № 6 в Пензе планируется отремонтировать к 2020 году

Обновлено в 06:24
Здоровье

Волгоградцам рассказали, почему после кофе иногда тянет в сон

Многие привыкли пить кофе, чтобы взбодриться, однако иногда получается абсолютно противоположный эффект и спать после этого напитка хочется еще больше.
Обновлено в 08:05
Здоровье

В Пензенской области пациентов стационаров привьют от пневмококка

В Пензенской области в 2019 году против пневмококка сделают прививки всем пациентам, находящимся в учреждениях социальной защиты стационарного типа.
Обновлено в 08:48
Здоровье

Прививку от гриппа сделали более 70,8 млн россиян

Прививку от гриппа сделали более 70,8 млн россиян. Об этом в пятницу сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 05:45
Здоровье

В Колышлейской райбольнице отремонтировали терапевтическое отделение

В Колышлейской районной больнице завершился ремонт терапевтического отделения, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Обновлено в 08:28
Здоровье

Украинский врач: последняя эпидемия кори принесла большое число жертв

Врач уточнил, что эпидемии кори повторяются, в том числе и на Украине, с периодичностью 5–7 лет.
Обновлено в 06:41
Здоровье

В Финляндии родильные дома также оказались под угрозой оптимизации

Социальное здравоохранение в Суоми реформируется по тем же причинам, что и в Карелии: мало рожают.
Обновлено в 07:36
Здоровье

Как в больнице имени Кирова заботятся об отдыхе астраханцев

Как рассказывает главный врач больницы им. С.М. Кирова Федор Орлов, благоустройством территории сотрудники занимаются постоянно.
Обновлено в 04:16
Здоровье

Пензенские медучреждения принимают пациентов в праздничные дни

В праздничные дни до 8 января включительно населению региона в полном объеме оказывается скорая медицинская помощь, а также специализированная в условиях круглосуточных стационаров.
Обновлено вчера в 04:02
Здоровье

Онкобольной мальчик из Черемхово, помочь которому просили Путина, может не перенести транспортировки

Онкобольной мальчик из Черемхово, помочь которому просили Путина, может не перенести транспортировки.
Обновлено в 04:37
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