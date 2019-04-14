Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в РоссииLenta.ru 03:16

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
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Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Ведомости05:07

СМИ поведали о возможной остановке работы мусорных операторов в России

Московский Комсомолец03:59

«Ведомости»: «мусорные операторы» в нескольких регионах могут прекратить работу из-за неплатежей

Коммерсантъ02:54

СМИ узнали о риске остановки работы мусорных операторов из-за неплатежей

РБК02:14

Самарские власти заявили, что в разы увеличили собираемость платы за мусор

РИА Новости08:27

Мусорные операторы в ряде регионов России могут остановить работу из-за неплатежей

Эхо Москвы01:31

Мусорные регоператоры в ряде регионов России могут остановить работу из-за неплатежей

Znak.comвчера в 22:31
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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