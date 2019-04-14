Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в РоссииLenta.ru 03:16
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
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Происшествия
Забайкалец напоил жену кислотой и сел на 19 лет
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Из аптек изымаются поддельные глазные капли
При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
ВКС России получили два модернизированных Ту-95МС
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) передал ВКС России два модернизированных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Комиссия Совбеза подтвердила надежность гражданской обороны в России
Комиссия Совета безопасности РФ подтвердила надежность существующей в стране системы гражданской обороны (ГО), сообщили в понедельник в пресс-службе аппарата Совбеза.
Обновлено в 08:16
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Экономика
Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Футбол
Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»
Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Петербурге пьяный посетитель избил сотрудников Пушкинского дома
В Петербурге мужчина средних лет напал на сотрудников Института русской литературы РАН, иногда это учреждение называют Пушкинский дом.
Обновлено в 10:01
Общество
Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ
Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.
Обновлено в 08:10
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Пять человек погибли при лобовом столкновении
Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Политика
NYT: президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму
Президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму после «дебатов», которые глава государства Пётр Порошенко провёл в одиночку, не дождавшись оппонента Владимира Зеленского, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:48
Экономика
Задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 14,2%
Суммарная задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 363,7 миллиона рублей, или на 14,2%, и на 1 апреля 2019 года составила 2,92 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:05
Политика
Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX
Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.
Обновлено в 07:59
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату
Обновлено в 09:52
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Музыка
Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова
Грузинский священник прервал импровизированное выступление лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова у монастыря Джвари в Мцхете.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Футбол
Зидан намерен избавиться от Льоренте в «Реале»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал понять, что не рассчитывает в следующем сезоне на Маркоса Льоренте.
Обновлено в 01:08
Политика
Посол России в США прокомментировал ситуацию вокруг ДРСМД
Россия не предпринимала никаких действий по выходу из ДРСМД, включая отправку уведомления об этом, заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 09:52
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53