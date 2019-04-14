Названы проблемы при утилизации мусора в РоссииLenta.ru 03:16

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Шоу-бизнес Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.

Здоровье Из аптек изымаются поддельные глазные капли При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).

Армия и оружие ВКС России получили два модернизированных Ту-95МС Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) передал ВКС России два модернизированных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, говорится в пресс-релизе компании.

Армия и оружие Комиссия Совбеза подтвердила надежность гражданской обороны в России Комиссия Совета безопасности РФ подтвердила надежность существующей в стране системы гражданской обороны (ГО), сообщили в понедельник в пресс-службе аппарата Совбеза.

Единоборства Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.

Экономика Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.

Важное за сутки Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019» Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.

Футбол Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо» Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.

Происшествия В Петербурге пьяный посетитель избил сотрудников Пушкинского дома В Петербурге мужчина средних лет напал на сотрудников Института русской литературы РАН, иногда это учреждение называют Пушкинский дом.

Общество Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Происшествия Пять человек погибли при лобовом столкновении Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.

Политика NYT: президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму Президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму после «дебатов», которые глава государства Пётр Порошенко провёл в одиночку, не дождавшись оппонента Владимира Зеленского, пишет The New York Times.

Экономика Задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 14,2% Суммарная задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 363,7 миллиона рублей, или на 14,2%, и на 1 апреля 2019 года составила 2,92 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Политика Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.

Авто Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.

Армия и оружие Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

Музыка Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова Грузинский священник прервал импровизированное выступление лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова у монастыря Джвари в Мцхете.

Происшествия Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе «Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Экономика Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.

Футбол Зидан намерен избавиться от Льоренте в «Реале» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал понять, что не рассчитывает в следующем сезоне на Маркоса Льоренте.

Политика Посол России в США прокомментировал ситуацию вокруг ДРСМД Россия не предпринимала никаких действий по выходу из ДРСМД, включая отправку уведомления об этом, заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов.

Политика В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.