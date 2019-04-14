Названы проблемы при утилизации мусора в РоссииLenta.ru 03:16

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Названы проблемы при утилизации мусора в России

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