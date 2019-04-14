Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в РоссииLenta.ru 03:16

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
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Названы проблемы при утилизации мусора в России

Lenta.ru03:16

СМИ поведали о возможной остановке работы мусорных операторов в России

Московский Комсомолец03:59

СМИ узнали о риске остановки работы мусорных операторов из-за неплатежей

РБК02:14

«Ведомости»: «мусорные операторы» в нескольких регионах могут прекратить работу из-за неплатежей

Коммерсантъ02:54

Мусорные операторы в ряде регионов России могут остановить работу из-за неплатежей

Эхо Москвы01:31

Мусорные регоператоры в ряде регионов России могут остановить работу из-за неплатежей

Znak.comвчера в 22:31

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Ведомостивчера в 17:57
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Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

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«Жди меня» по-вестеросски: что показали в 1 серии 8 сезона «Игры престолов»

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Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Общество

Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Внук экс-директора «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве

19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Музыка

Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова

Обновлено в 07:26
Политика

Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
Музыка

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Общество

Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл

В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
Обновлено в 06:32
Футбол

Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»

Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 06:52
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной

Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
Экономика

UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

UC Rusal, с которой Минфин США в январе снял санкции, договорилась с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности.
Обновлено в 00:00
Финансы

Официальные курсы доллара и евро на вторник снизились

Официальный курс европейской валюты на вторник, 16 апреля, понизился на 14 коп. и составил 72,7018 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
Обновлено в 06:38
Общество

Москвичам пообещали теплую и сухую погоду на ближайшей неделе

Сухая погода и сильные колебания температуры ожидаются в столичном регионе на этой неделе благодаря прохождению скандинавского антициклона, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено в 06:24
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова украинского генерала о дальности ракет

Обновлено в 04:53
Происшествия

В Ингушетии проходит обыск у правозащитника Муцольгова

В Ингушетии силовики проводят обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.
Обновлено в 04:11
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Хоккей

Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»

Ранее ТАСС сообщил, что Гусев и защитник Владислав Гавриков приняли квалификационные предложения от СКА, а клуб разрешил им расторгнуть контракты до 30 апреля, оставив у себя права на игроков в КХЛ.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

Елену Малышеву и Первый канал решили засудить

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
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Ради дня рождения внука Михаил Боярский снял шляпу

Ради детского мероприятия известный отечественный актер отказался от привычного атрибута в виде шляпы.
Обновлено вчера в 23:13
Хоккей

Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков

Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
Обновлено в 06:51
Общество

Организаторы Тотального диктанта рассказали о смешных ошибках

Организаторы ежегодной акции «Тотальный диктант» в ходе пресс-конференции в Москве рассказали о смешных ошибках, допущенных участниками теста.
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Армия и оружие

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
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Лукашенко заявил, что Эрдоган называет его братом

Обновлено в 05:01
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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