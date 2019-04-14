Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в РоссииLenta.ru 03:16
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
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Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Внук экс-директора «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве
19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Музыка
Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова
Обновлено в 07:26
Политика
Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
Музыка
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Общество
Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл
В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
Обновлено в 06:32
Футбол
Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»
Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 06:52
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке
В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной
Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
Экономика
UC Rusal поможет американской компании построить завод в США
UC Rusal, с которой Минфин США в январе снял санкции, договорилась с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности.
Обновлено в 00:00
Финансы
Официальные курсы доллара и евро на вторник снизились
Официальный курс европейской валюты на вторник, 16 апреля, понизился на 14 коп. и составил 72,7018 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
Обновлено в 06:38
Общество
Москвичам пообещали теплую и сухую погоду на ближайшей неделе
Сухая погода и сильные колебания температуры ожидаются в столичном регионе на этой неделе благодаря прохождению скандинавского антициклона, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено в 06:24
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Ингушетии проходит обыск у правозащитника Муцольгова
В Ингушетии силовики проводят обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.
Обновлено в 04:11
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Хоккей
Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»
Ранее ТАСС сообщил, что Гусев и защитник Владислав Гавриков приняли квалификационные предложения от СКА, а клуб разрешил им расторгнуть контракты до 30 апреля, оставив у себя права на игроков в КХЛ.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Елену Малышеву и Первый канал решили засудить
Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Ради дня рождения внука Михаил Боярский снял шляпу
Ради детского мероприятия известный отечественный актер отказался от привычного атрибута в виде шляпы.
Обновлено вчера в 23:13
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
Обновлено в 06:51
Общество
Организаторы Тотального диктанта рассказали о смешных ошибках
Организаторы ежегодной акции «Тотальный диктант» в ходе пресс-конференции в Москве рассказали о смешных ошибках, допущенных участниками теста.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Политика
Лукашенко заявил, что Эрдоган называет его братом
Обновлено в 05:01