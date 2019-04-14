Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в РоссииLenta.ru 03:16
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
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Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 15:08
Музыка
Путин поздравил Пугачеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, отметив ее талант и личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:24
Технологии
Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение
Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Наука
Создан препарат, повышающий эффективность терапии рака
Ученые из Казанского федерального университета совместно со специалистами предприятия «Татхимфармпрепараты» создали препарат, повышающий эффективность терапии рака.
Обновлено в 01:17
Экономика
«Детский мир» увеличил розничную выручку в первом квартале на 16,1%
Общее число магазинов группы на 31 марта 2019 года составило 748 (674 магазинов «Детский мир», 68 магазинов ELC и ABC, а также шесть магазинов «Зоозавр»).
Обновлено в 04:08
Политика
Совет ЕС окончательно примет поправки к Газовой директиве
Совет Евросоюза готовится окончательно принять поправки к Газовой директиве 15 апреля.
Обновлено 12 апреля в 12:54
Финансы
Рост котировок акций отмечен на фондовых биржах Китая
Новая неделя на фондовом рынке Китая началась с подъема котировок на фоне данных о росте объема банковского кредитования в КНР и оптимизма по поводу продвижения торговых переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Петербурге на судоремонтном заводе произошел пожар
В Петербурге на территории судоремонтного завода на Канонерском острове ранним утром произошел пожар.
Обновлено в 02:36
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СКР возобновил дело в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда
СКР возобновил громкое расследование в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда, которого обвиняют в растрате более 200 млн рублей под видом оказания компании консультационных услуг.
Обновлено в 04:31
Общество
ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности
Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Кино
Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры
Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Общество
Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих
Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 04:13
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой
Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Технологии
На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора
В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Футбол
Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве
Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Трамп собрал $40 млн на свое переизбрание
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ
Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%
Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00