Названы проблемы при утилизации мусора в РоссииLenta.ru 03:16

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Политика Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".

Музыка Путин поздравил Пугачеву с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, отметив ее талант и личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, сообщила пресс-служба Кремля.

Технологии Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.

Наука Создан препарат, повышающий эффективность терапии рака Ученые из Казанского федерального университета совместно со специалистами предприятия «Татхимфармпрепараты» создали препарат, повышающий эффективность терапии рака.

Экономика «Детский мир» увеличил розничную выручку в первом квартале на 16,1% Общее число магазинов группы на 31 марта 2019 года составило 748 (674 магазинов «Детский мир», 68 магазинов ELC и ABC, а также шесть магазинов «Зоозавр»).

Политика Совет ЕС окончательно примет поправки к Газовой директиве Совет Евросоюза готовится окончательно принять поправки к Газовой директиве 15 апреля.

Финансы Рост котировок акций отмечен на фондовых биржах Китая Новая неделя на фондовом рынке Китая началась с подъема котировок на фоне данных о росте объема банковского кредитования в КНР и оптимизма по поводу продвижения торговых переговоров с США.

Происшествия В Петербурге на судоремонтном заводе произошел пожар В Петербурге на территории судоремонтного завода на Канонерском острове ранним утром произошел пожар.

Экономика Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир» Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.

Происшествия СКР возобновил дело в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда СКР возобновил громкое расследование в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда, которого обвиняют в растрате более 200 млн рублей под видом оказания компании консультационных услуг.

Общество ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кино Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.

Происшествия В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.

Экономика Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.

Общество Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.

Общество Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.

Происшествия В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.

Хоккей Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом» Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.

Технологии На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.

Экономика Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.

Футбол Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе.

Политика Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.

Армия и оружие Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.

Политика Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".