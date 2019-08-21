Экономика

Названы причины удорожания авиабилетов на рейсах с SuperjetРосбалт вчера в 03:21

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых самолетами Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на других лайнерах.
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с чего всё началось

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
РБКвчера в 00:30

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Мантуров объяснил рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

РБКвчера в 10:56

Компания-создатель Superjet пояснила, почему полеты на их самолетах стоят дороже

URA.Ruвчера в 07:47

ФАС увидела рост цен на билеты на рейсы Superjet

Московский Комсомолецвчера в 03:31

Мантуров заявил, что основные проблемы с послепродажным обслуживанием SSJ-100 уже решены

ТАССвчера в 08:12

ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных

Ведомостивчера в 03:40

«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпаний

Коммерсантъвчера в 10:13

Средняя стоимость авиабилетов на рейсах Sukhoi Superjet 100 на 20% выше, чем на других самолётах

Эхо Москвывчера в 01:33
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Происшествия

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Кино

Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Технологии

Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности

Австрийские производители выпустили устройство Cybershoes, которое позволяет ходить в виртуальной реальности.
Обновлено в 05:44
Общество

ВЦИОМ назвал долю гордящихся государственными символами россиян

Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% — с равнодушием.
Обновлено в 05:37
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые станет отцом

Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 18:36
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Экономика

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Актера Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

Обновлено в 05:01
Политика

Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля

Ранее сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками.
Обновлено в 05:43
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика

Трамп снова задумался над отменой права на гражданство по рождению

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность отмены права на гражданство по рождению.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Общество

Новая книга Пелевина оказалась химерой

Из новой книги Пелевина узнаешь интересное о различиях между «гаргойлями» (именно в такой транскрипции слово употребляет живой классик) и химерами.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун

Обновлено в 05:36
Политика

Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией

Республика Корея решила выйти из соглашения по обмену разведывательной информацией с Японией, передает агентство «Ренхап».
Обновлено в 05:53
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес

Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате

Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено вчера в 20:40
Авто

Mail.Ru Group купила каршеринг YouDrive

Обновлено в 04:20
Игры

В World of Warships наконец появятся подводные лодки

Разработчики World of Warships наконец ответили на самый популярный вопрос за всю историю: да, подводные лодки появятся в игре.
Обновлено в 05:44
Хоккей

Крылов: «Арена Омск» будет разобрана в сентябре

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов во время прямой линиии рассказал о планах по сносу аварийной «Арены Омск».
Обновлено в 05:33
Авто

Производство нового Toyota RAV4 стартует в России в октябре

Компания Toyota объявила о том, что завод марки в Санкт-Петербурге прекращает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство новой генерации модели 1 октября.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено вчера в 10:16
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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