Экономика
Названы причины удорожания авиабилетов на рейсах с SuperjetРосбалт вчера в 03:21
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых самолетами Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на других лайнерах.
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Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.РБКвчера в 00:30
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские производители выпустили устройство Cybershoes, которое позволяет ходить в виртуальной реальности.
Обновлено в 05:44
Общество
ВЦИОМ назвал долю гордящихся государственными символами россиян
Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% — с равнодушием.
Обновлено в 05:37
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Экономика
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Актера Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр
Обновлено в 05:01
Политика
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля
Ранее сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками.
Обновлено в 05:43
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика
Трамп снова задумался над отменой права на гражданство по рождению
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность отмены права на гражданство по рождению.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Новая книга Пелевина оказалась химерой
Из новой книги Пелевина узнаешь интересное о различиях между «гаргойлями» (именно в такой транскрипции слово употребляет живой классик) и химерами.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун
Обновлено в 05:36
Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Республика Корея решила выйти из соглашения по обмену разведывательной информацией с Японией, передает агентство «Ренхап».
Обновлено в 05:53
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено вчера в 20:40
Авто
Mail.Ru Group купила каршеринг YouDrive
Обновлено в 04:20
Игры
В World of Warships наконец появятся подводные лодки
Разработчики World of Warships наконец ответили на самый популярный вопрос за всю историю: да, подводные лодки появятся в игре.
Обновлено в 05:44
Хоккей
Крылов: «Арена Омск» будет разобрана в сентябре
Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов во время прямой линиии рассказал о планах по сносу аварийной «Арены Омск».
Обновлено в 05:33
Авто
Производство нового Toyota RAV4 стартует в России в октябре
Компания Toyota объявила о том, что завод марки в Санкт-Петербурге прекращает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство новой генерации модели 1 октября.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16