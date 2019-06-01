Названы причины резкого падения цен на нефтьГазета.Ru 05:09

"Снижение цен на нефть в данный период связано с операциями на финансовом рынке, которые нередко бывают оторваны от событий на реальном рынке, а значит, и от фундаментальных факторов, в частности, встречи ОПЕК+", - заявила эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

с чего всё началось

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.

Футбол Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка Во время решающего матча Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» на поле выбежала полураздетая девушка.

Происшествия На заводе в Дзержинске прогремели взрывы На заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом прогремели взрывы.

Политика У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".

Политика В Украине сменили правила написания русских фамилий В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.

Происшествия В Нижегородской области в результате ДТП с легковушкой погиб ребенок В Нижегородской области перевернулся легковой автомобиль, в результате чего погиб ребенок. Об этом 1 июня сообщает «Интерфакс».

Происшествия В Ростове-на-Дону застрелили помощника депутата областного парламента В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 июня, был застрелен помощник депутата законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов.

Происшествия Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Общество В России отменили внутрисетевой и национальный роуминг Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяют в России с 1 июня.

Футбол «ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.

Общество Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.

Здоровье Медики назвали причины возникновения рака легких Британские медики после результатов исследования назвали основные причины возникновения рака легких.

Наука Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.

Армия и оружие В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Экономика Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.

Происшествия Сбой в выдаче багажа произошел в Шереметьево В международном аэропорту Шереметьево в Москве произошел сбой в выдаче багажа, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.

Футбол Манчини объяснил, почему он не вызвал Балотелли в сборную Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил, почему он не вызвал нападающего Марио Балотелли на отборочные матчи ЧЕ-2020.

Общество Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» благотворительному фонду Как сообщало ИА REGNUM, результаты музыкального конкурса, в котором по итогам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировал Первый канал 16 мая.

Происшествия СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области Следственный Комитет опубликовал видеоролик процесса задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Шоу-бизнес Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».