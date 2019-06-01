Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефтьГазета.Ru 05:09
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
"Снижение цен на нефть в данный период связано с операциями на финансовом рынке, которые нередко бывают оторваны от событий на реальном рынке, а значит, и от фундаментальных факторов, в частности, встречи ОПЕК+", - заявила эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.РИА Новостивчера в 20:31
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