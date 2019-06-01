Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефтьГазета.Ru 05:09

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Названы причины резкого падения цен на нефть

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