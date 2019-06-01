Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефтьГазета.Ru 05:09

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
с чего всё началось

Эксперты назвали причины резкого падения цен на нефть

"Снижение цен на нефть в данный период связано с операциями на финансовом рынке, которые нередко бывают оторваны от событий на реальном рынке, а значит, и от фундаментальных факторов, в частности, встречи ОПЕК+", - заявила эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.
РИА Новостивчера в 20:31

Подробнее о событии

Нефть падает из-за спекуляций, но скоро все изменится

Красная весна08:08

Эксперты прокомментировали резкое падение цен на черное золото

Комсомольская правда08:01

Аналитики назвали причины падения цен на нефть

Известиявчера в 23:57

Названы причины резкого падения цен на нефть

Газета.Ru05:09

Аналитики указали на причины резкого падения цен на нефть

Экономика сегодня00:41

Раскрыты основные причины снижения цен на нефть

iReactor06:47

Эксперты оценили, из-за чего цена нефти рухнула более чем на 10% за две недели

ПРАЙМвчера в 20:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Происшествия

На заводе в Дзержинске произошло два взрыва

Обновлено в 05:42
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Общество

Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол

Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Обновлено в 07:34
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 03:43
Общество

Радий Хабиров высказался об отношении населения республики к запрету на продажу алкоголя

Напомним, по инициативе Хабирова в Башкирии запретили продажу алкоголя в дни проведения традиционных Сабантуев.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода

Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16
Кино

В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в России

Выход в российский кинопрокат биографического фильма о певце Элтоне Джоне «Рокетмен» является провокацией.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

На Украине пообещали премировать военных перед отправкой в Донбасс

Обновлено в 04:02
Космос

Northrop Grumman объявила об успешных огневых испытаниях ракеты Omega

Обновлено вчера в 00:47
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек

В результате погибли по меньшей мере 12 человек, ещё четверо госпитализированы.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие

На Украине назвали количество детей, погибших в Донбассе за пять лет

Со времени начала военной операции в Донбассе погибло более 240 детей, еще 56 - бесследно исчезли.
Обновлено в 08:04
Экономика

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.
Обновлено в 02:01
Кино

Роль Бэтмена сыграет Роберт Паттинсон

Режиссером новой трилогии является Мэтт Ривз. Съемки планируется начать ближе к концу года, или даже в начале 2020 года.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие

ЛНР зафиксировала украинские ЗРК у линии соприкосновения в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявляет, что украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете

Обновлено в 07:59
Происшествия

Более 286 млн рублей компенсаций выплачено по катастрофе SSJ

Обновлено в 07:03
Путешествия

Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%

Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Кино

Американский гангстер Фрэнк Лукас скончался в США

Обновлено в 08:16
Здоровье

Медики назвали три основные причины развития рака легких

Обновлено в 06:49
Здоровье

Кузнецова получила премию в области редких заболеваний «Синяя птица»

Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову наградили национальной общественной премией в области редких заболеваний "Синяя птица".
Обновлено в 05:54
Политика

Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО

Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Общество

В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное