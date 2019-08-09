Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом ФадеевымРИА Новости 03:30
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA. На днях стало известно, что MALFA расторг контракт с артисткой.
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с чего всё началось
Эта скандальная история началась с обращения Наргиз Закировой, которое она опубликовала в своем Инстаграме. Рокерша заявила, что продюсерский центр «MALFA», принадлежащий Максиму Фадееву, отменяет ее концерты.Комсомольская правда08 августа в 12:30
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Авто
Hyundai готовит к дебюту седан Xcent дешевле Solaris
В марте 2020-го года компания Hyundai планирует представить маленький седан Xcent новой генерации.
Обновлено вчера в 07:26
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Энтузиасты нашли спрятанный в грядущем Android Q сюрприз
Двойное нажатие на цифры приводит к оживлению цифр и формированию из них буквы Q, причем линии на заднем фоне в этот момент начинают анимироваться.
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Армия и оружие
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Богатое наследство Общеизвестно, что после распада СССР Украина получила одну из самых мощных в мире военных группировок: на территории Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов базировалось множество частей и соединений, в составе которых насчитывалось около 9000 танков, 11000 БМП и БТР, 18000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня и 2800 самолетов и вертолетов.
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Первая женщина-пилот F-35B недавно закончила обучение и вскоре первое оперативное назначение.
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В центре Москвы введены временные ограничения движения из-за предстоящего сегодня, 10 августа, митинга.
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Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными для здоровья.
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Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
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