Эта скандальная история началась с обращения Наргиз Закировой, которое она опубликовала в своем Инстаграме. Рокерша заявила, что продюсерский центр «MALFA», принадлежащий Максиму Фадееву, отменяет ее концерты.

с чего всё началось

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA. На днях стало известно, что MALFA расторг контракт с артисткой.

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

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