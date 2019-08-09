Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом ФадеевымРИА Новости 03:30

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA. На днях стало известно, что MALFA расторг контракт с артисткой.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Трезвой не выходила на сцену»: Стали известны подробности конфликта Максима Фадеева и Наргиз

Эта скандальная история началась с обращения Наргиз Закировой, которое она опубликовала в своем Инстаграме. Рокерша заявила, что продюсерский центр «MALFA», принадлежащий Максиму Фадееву, отменяет ее концерты.
Комсомольская правда08 августа в 12:30

Подробнее о событии

Наргиз пожаловалась на травлю со стороны центра Фадеева. «Попахивает 90-ми»

URA.Ru04:01

Противостояние певицы Наргиз и Макса Фадеева набирает новые обороты

Bimru.ru05:02

«Меня предупреждали»: Наргиз обвинила «Малфу» Фадеева в травле

Телепрограммавчера в 16:55

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

РИА Новости03:30

Наргиз Закирова обвинила Максима Фадеева в травле: «Меня предупреждали все»

Суть событий00:36

Певица Наргиз прокомментировала конфликт с Фадеевым

Известия04:40

Ассистент Фадеева о конфликте с Наргиз: Она могла выпить на концертах

РЕН ТВвчера в 07:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:26, Вашингтон
Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Общество

Названы самые распространенные фамилии россиян

На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Происшествия

«ГАЗель» с арбузами перевернулась на Новоприозерском шоссе

В Петербурге на Приозерском шоссе сегодня днем, 10 августа перевернулась «ГАЗель» с арбузами. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 05:49
Политика

Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой

Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.
Обновлено в 05:41
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины

Обновлено в 03:56
Общество

Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа

Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено вчера в 08:59
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с юбилеем

Обновлено в 04:35
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».
Обновлено в 06:13
Происшествия

Финляндия проверила радиационный фон после взрыва под Архангельском

Финляндия проверила радиационный фон после взрыва под Архангельском. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:23
Авто

Hyundai готовит к дебюту седан Xcent дешевле Solaris

В марте 2020-го года компания Hyundai планирует представить маленький седан Xcent новой генерации.
Обновлено вчера в 07:26
Гаджеты

Энтузиасты нашли спрятанный в грядущем Android Q сюрприз

Двойное нажатие на цифры приводит к оживлению цифр и формированию из них буквы Q, причем линии на заднем фоне в этот момент начинают анимироваться.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины

Богатое наследство Общеизвестно, что после распада СССР Украина получила одну из самых мощных в мире военных группировок: на территории Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов базировалось множество частей и соединений, в составе которых насчитывалось около 9000 танков, 11000 БМП и БТР, 18000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня и 2800 самолетов и вертолетов.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Названо место службы первой женщины-пилота F-35B

Первая женщина-пилот F-35B недавно закончила обучение и вскоре первое оперативное назначение.
Обновлено в 03:36
Футбол

«Торпедо» обыграл «Луч» в седьмом туре ФНЛ

Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено вчера в 03:17
Наука

Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства

Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.
Обновлено вчера в 03:20
Культура

Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве

Российский актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в московскую клинику из-за осложнения после перенесенной операции.
Обновлено в 03:08
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол

Кокорин заявил, что готов завершить карьеру в «Зените»

Обновлено в 05:30
Кино

Даниил Белых иронично прокомментировал будущее сериала «Сваты»

Обновлено вчера в 11:12
Политика

Политолог объяснил, почему Эрдоган отказывает признать Крым российским

Крымский политолог Денис Батурин объяснил, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается признавать Крым российским.
Обновлено в 05:45
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено 08 августа в 06:30
Транспорт

Движение в центре Москвы ограничено из-за митинга

В центре Москвы введены временные ограничения движения из-за предстоящего сегодня, 10 августа, митинга.
Обновлено в 03:18
Политика

В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке

Обновлено в 02:41
Здоровье

Врач назвала самые вредные и опасные сорта сыра

Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено вчера в 00:15
Общество

Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве

Обновлено в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наргиз Закирова
Узбекская певица
Узбекская и российская певица. Является гражданкой США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Максим Фадеев
Композитор
Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное