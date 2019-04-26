Политика

Названы причины отказа Зеленского от встречи с Путиным тет-а-тетЕвразия Daily вчера в 17:44

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести свою первую встречу с российским лидером Владимиром Путиным исключительно при «свидетелях», отказавшись от переговоров наедине. Об этом, как передает «Укринформ» рассказал бывший президент Польши Александр Квасьневский.
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Зеленскому придумали «защитный зонтик», чтобы не встречаться с Путиным один на один

URA.Ruвчера в 18:59

Зеленский против встречи с Путиным тет-а-тет

Газета.Ruвчера в 17:47

Защитный зонтик: Зеленскому рекомендуют не встречаться с Путиным с глазу на глаз

РЕН ТВвчера в 15:05

Экс‐президент Польши заявил о нежелании Зеленского встречаться с Путиным

Телеканал 360°вчера в 17:12

Квасьневский сообщил о нежелании Зеленского встречаться с Путиным тет-а-тет

РИА Новостивчера в 14:00

Стало известно о нежелании Зеленского разговаривать с Путиным тет-а-тет

Взгляд.рувчера в 12:10

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

Lenta.ruвчера в 11:05
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Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник

Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено вчера в 20:42
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

Караулову освободили из колонии

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
Обновлено в 01:43
Авто

Aston Martin выпустит спорткар Vantage на «механике»

Британский автомобильный бренд Aston Martin в скором времени выпустит новую модификацию спорткара Aston Martin Vantage, в котором применят механическую трансмиссию.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Прямая линия с Путиным может состояться летом

"Прямая линия" летом будет", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Рита Дакота пожаловалась на разлуки с дочерью и долю матери-одиночки

Рита Дакота растит полуторагодовалую дочь Мию одна. Певица рассталась с Владом Соколовским после измен бывшего мужа.
Обновлено вчера в 13:19
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Политика

Путин заявил о важности российских нацпроектов для всей Евразии

Реализация долгосрочных национальных проектов в области инфраструктурного развития даст синергетический эффект как для нашей страны, так и для всего евразийского региона, отметил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 01:38
Культура

Лондонский фестиваль порно перенесли в секретное место из-за протестов феминисток

О новом месте проведения сообщат лишь тем, кто купил на него билеты. Лондонский фестиваль порнофильмов проходит ежегодно.
Обновлено вчера в 15:49
Кино

Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая

Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

Обновлено вчера в 04:33
Гаджеты

В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок

MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено вчера в 15:18
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета

Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Двое погибли при падении самолета Як-18 в Хабаровском крае

Самолет Як-2 упал в Хабаровском крае, в результате погибли два человека. Об этом в субботу, 27 апреля, заявили власти региона.
Обновлено в 02:30
Авто

Внедорожник LADA 4x4 получит полностью независимую подвеску

Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, за что постоянно увольняет домработниц

Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссе.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием

Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол

«Ливерпуль» снова стал лидером АПЛ, разгромив «Хаддерсфилд»

Обновлено в 00:11
Происшествия

Шесть человек пострадали при взрыве бытового газа в Дагестане

Обновлено вчера в 16:58
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено вчера в 00:34
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Почему россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов

Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков

Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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Польский государственный и политический деятель, президент Республики Польша в 1995-2005 годах.
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