Происшествия
Названы причины масштабного сбоя в московском метро
Названы причины масштабного сбоя в московском метроАргументы недели05:26
В Московском метрополитене рассказали, по какой причине утром во вторник, 11 декабря, в подземке произошел масштабный сбой. Поезда сегодня ходили с опозданием на "зеленой" и "фиолетовой" ветках.
Аргументы недели05:26
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Происшествия
СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне
Петербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых в школьном бассейне отравилось 16 учеников, девять из них были госпитализированы.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В СМИ появились аудиозаписи угроз Глушакова в адрес супруги
В сети опубликованы аудиозаписи с угрозами полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова в адрес его супруги Дарьи.
Обновлено в 10:52
Происшествия
При пожаре на мебельной фабрике в Щелково пострадал один человек
Один человек пострадал в результате крупного пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щёлкове, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина
Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины
Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Москве в мусорном контейнере нашли задушенную женщину
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300
На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Неизвестные обокрали дом главного тренера сборной России по фехтованию
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что неизвестные похитили часы и ювелирные изделия из его частного дома.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку
Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 10:20
Происшествия
Мосгорсуд приговорил экс-участкового к 13 годам за госизмену
Обновлено в 10:42
Происшествия
На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины
Обновлено в 10:41
Происшествия
Мемориал Солженицыну под Владимиром разбили за один день
Табличку в память о визите Нобелевского лауреата Александра Солженицына в Гусь-Хрустальный установили накануне празднования 100-летнего юбилея писателя, который отмечают 11 декабря.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Полицейских обвинили в унижении изнасилованной 13-летней девочки
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 9 декабря в ОВД «Замоскворечье» в центре Москвы, куда была доставлена 13-летняя девочка с признаками изнасилования.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Кокорин впал в «легкую депрессию» из-за условий в СИЗО
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин впал в «легкую депрессию» из-за условий содержания в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 10:28
Происшествия
Рекламные экраны в Москве шесть часов показывали порно
Обновлено в 10:45