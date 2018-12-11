Происшествия

Названы причины масштабного сбоя в московском метро
Аргументы недели
05:26

В Московском метрополитене рассказали, по какой причине утром во вторник, 11 декабря, в подземке произошел масштабный сбой. Поезда сегодня ходили с опозданием на "зеленой" и "фиолетовой" ветках.
Аргументы недели05:26

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В метро Москвы восстановили движение после сбоя на двух ветках

RT на русском03:17

Движение по двум линиям московского метро восстановлено после сбоя

Коммерсантъ03:14

Метрополитен назвал причины утренних сбоев на 2 ветках

РИАМО03:09

В московском метро назвали причины сбоев на двух линиях

РБК03:08

На двух линиях метро Москвы восстановлено движение

Российская газета03:00

Московский метрополитен: Причиной задержки поездов на фиолетовой ветке стало удержание дверей

Агентство Москва02:48

Движение в столичном метро восстановлено

Москва 2402:36
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Происшествия

Жена Глушакова подала заявление в полицию из-за угроз в свой адрес

Обновлено в 09:13
Происшествия

Около 20 школьников отравились неизвестным веществом в Петербурге

Обновлено в 09:11
Происшествия

При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека

В результате пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щелково пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Неизвестные ограбили дом главного тренера сборной России по фехтованию

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов заявил РИА Новости, что из его частного дома украли часы и ювелирные изделия.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины

Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Карелии иномарка сбила мэра Питкяранты

По информации республиканского УГИБДД, в Питкяранте вечером в понедельник в районе дома №13 по улице Ленина 24-летний водитель Geely при обгоне сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку

Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:12
Происшествия

Мосгорсуд приговорил экс-участкового к 13 годам за госизмену

Обновлено в 09:02
Происшествия

На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины

В городе Миллерово Ростовской области задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве молодой женщины, тело которой было обнаружено 8 декабря.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Москве на дисплеях в доме внезапно включилось порно, пишут СМИ

На юго-востоке Москвы на мультимедийном экране в подъезде дома вместо рекламы включили порно, сообщает телеканал "Москва 24".
Обновлено в 09:10
Происшествия

Полицейских обвинили в унижении изнасилованной 13-летней девочки

Обновлено в 09:02
Происшествия

В ОНК заявили, что Кокорин впал в депрессию в СИЗО

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала о состоянии находящихся в СИЗО нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В Нерюнгри пассажирский самолет затормозил, так и не взлетев

Пассажирский самолет авиакомпании "Якутия" не смог вылететь из аэропорта Нерюнгри.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Пулково из пассажира извлекли 287 контейнеров с наркотиками

Обновлено в 08:51
Происшествия

В Бурятии в аварии с участием полицейского погибли пять человек

Пять человек погибли в Бурятии в результате столкновения двух автомобилей, за рулем одного из которых находился полицейский.
Обновлено в 08:23
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