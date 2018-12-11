Происшествия
Названы причины масштабного сбоя в московском метро
Названы причины масштабного сбоя в московском метроАргументы недели05:26
В Московском метрополитене рассказали, по какой причине утром во вторник, 11 декабря, в подземке произошел масштабный сбой. Поезда сегодня ходили с опозданием на "зеленой" и "фиолетовой" ветках.
Аргументы недели05:26
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