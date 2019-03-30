Здоровье

Названы причины частого желания ходить в туалет по ночамГазета.Ru 12:07

В Японии кардиологи выяснили, почему некоторые люди просыпаются ночью от неудержимого желания справить нужду. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Оказалось, что причины тому две — высокое давление или избыток жидкости в организме, вызванный большим количеством употребления соли, отмечает «РИА Новости
».
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Названы причины частого желания ходить в туалет по ночам

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Что ночью «поднимает» в туалет

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