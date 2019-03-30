Здоровье
Названы причины частого желания ходить в туалет по ночамГазета.Ru 12:07
В Японии кардиологи выяснили, почему некоторые люди просыпаются ночью от неудержимого желания справить нужду. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
Оказалось, что причины тому две — высокое давление или избыток жидкости в организме, вызванный большим количеством употребления соли, отмечает «РИА Новости».Известия07:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Армия и оружие
В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»
Обновлено в 14:33
Авто
Составлен ТОП-5 самых быстрых автомобилей Lada в 2019 году
Редакция Daily-Motor.Ru составила пятерку самых быстрых в модельном ряду «Лада» автомобилей в 2019 году, основываясь на заявленных характеристиках на сайте автопроизводителя.
Обновлено в 00:54
Экономика
Ford Sollers планирует продать заводы в России
В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено в 10:28
Политика
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери
Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев
В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар
Обновлено в 12:23
Авто
Первый премиальный кроссовер Genesis GV80 показали на рендерах
В планах марки выпустить два новых кроссовера, один из которых был представлен в качестве концерта Genesis GV80 Fuel Cell еще в 2017 году.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
Обновлено в 11:32
Происшествия
В сети появилось видео гибели российского автогонщика
Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".
Обновлено в 13:46
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства
«Зенит» нанес поражение «Оренбургу» в матче 21-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией
Обновлено в 14:32
Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Гаджеты
Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple приняла решение отказаться от беспроводного зарядного устройства AirPower, сообщил старший вице-президент компании по техническим разработкам Вэн Риччо.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.
Обновлено в 13:57
Общество
В Кремле и на Красной площади отключили свет на «Час Земли»
Кремль, Красная площадь и почти 2,2 тысячи зданий в Москве погрузились во тьму на 60 минут в ходе международной природоохранной акции "Час Земли", сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:33
Общество
В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам
Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Футбол
На последней минуте матча «Ростов» победил «Урал»
Обновлено в 14:00
Происшествия
В США экстренно сел Boeing 737 из-за вони на борту
Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено в 10:09
Политика
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Oppo запатентовала «слайдер-убийцу» Huawei P30 Pro
Обновлено в 14:44
Наука
Ученые нашли способ защитить человека от комаров
Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено вчера в 06:15
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено вчера в 05:30
Кино
Рома Зверь стал открытием года премии «Ника»
Обновлено в 13:49