Названы причины частого желания ходить в туалет по ночамГазета.Ru 12:07

с чего всё началось

В Японии кардиологи выяснили, почему некоторые люди просыпаются ночью от неудержимого желания справить нужду. Об этом сообщает РИА "Новости".

Названы причины частого желания ходить в туалет по ночам

Авто Составлен ТОП-5 самых быстрых автомобилей Lada в 2019 году Редакция Daily-Motor.Ru составила пятерку самых быстрых в модельном ряду «Лада» автомобилей в 2019 году, основываясь на заявленных характеристиках на сайте автопроизводителя.

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Происшествия В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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Футбол «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства «Зенит» нанес поражение «Оренбургу» в матче 21-го тура первенства России среди молодежных команд.

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Гаджеты Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower Компания Apple приняла решение отказаться от беспроводного зарядного устройства AirPower, сообщил старший вице-президент компании по техническим разработкам Вэн Риччо.

Происшествия Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.

Общество В Кремле и на Красной площади отключили свет на «Час Земли» Кремль, Красная площадь и почти 2,2 тысячи зданий в Москве погрузились во тьму на 60 минут в ходе международной природоохранной акции "Час Земли", сообщает корреспондент РИА Новости.

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Происшествия В США экстренно сел Boeing 737 из-за вони на борту Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.

Политика Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.

Наука Ученые нашли способ защитить человека от комаров Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.