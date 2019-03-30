Здоровье
Названы причины частого желания ходить в туалет ночьюРИА Новости 15:45
Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления.
Читать в источнике
Оценить164
с чего всё началось
Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления. Об этом рассказали японские кардиологи, выступавшие на конференции JCS 2019 в Йокогаме.РИА Новости15:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Происшествия
«Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР
Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.
Обновлено в 12:59
Гаджеты
Названа стоимость Galaxy S10 5G
На внутреннем рынке Южной Кореи смартфон Galaxy S10 5G появится 5 апреля.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Украинцы просят Порошенко ввести грамматические санкции против России
Жители Украины попросили президента Петра Порошенко ввести в отношении России грамматические санкции.
Обновлено в 17:13
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено в 06:02
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено вчера в 05:30
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено в 15:59
Авто
Названы самые устойчивые к коррозии автомобили «АвтоВАЗа»
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку
Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США
Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
В России упали цены на iPhone X
Гаджет появился в магазинах в 2017 году. Тогда его стоимость составляла от 80 тысяч рублей.
Обновлено в 10:37
Культура
Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие
В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»
Обновлено в 14:33
Экономика
В России могут изменить правила зачисления зарплат
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
Обновлено вчера в 22:57
Футбол
Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:50
Футбол
«Ростов» сыграет со «Спартаком» в стиле «Игры престолов»
Тренеру "Ростова" Валерию Карпину на афише с анонсом матча досталась роль короля Севера Джона Сноу, а специалист "Спартака" Олег Кононов был изображен главным антагонистом шоу - Королем Ночи.
Обновлено в 17:01
Футбол
Ростов — Урал 2:1
Обновлено в 13:54
Политика
Спецназ Службы безопасности Украины вышел на улицы
Сотрудники спецподразделения «А» Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц.
Обновлено в 17:44
Экономика
Ford Sollers планирует продать заводы в России
В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено в 10:28
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Политика
Джо Байден ответил на обвинения в домогательствах
Бывший вице-президент США Джо Байден, которого экс-член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила в домогательствах, заявил, что не помнит детали этого инцидента.
Обновлено в 16:08
Политика
Палестинцы отметят маршем годовщину протестов на границе сектора Газа
Обновлено 28 марта в 13:05
Хоккей
«Каролина» одержала победу над «Филадельфией»
Обновлено в 16:10
Политика
Депутаты Госдумы подали декларации о доходах и расходах за 2018 год
Все депутаты Государственной Думы (450 человек) заявили о доходах и расходах за прошлый год, пишут РИА Новости, ссылаясь на слова главы комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба.
Обновлено в 13:12
Авто
Новый корейский бренд NeuWai показал в Сеуле автомобили будущего
Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.
Обновлено в 10:21
Футбол
Глушаков догнал Аленичева по матчам за «Спартак»
Обновлено в 14:03
Происшествия
Во Франции прошла самая спокойная «желтая суббота»
Участие в нынешней "желтой субботе", как сообщили во французском МВД, по всей стране приняли 33 700 "жилетов" (на прошлой неделе их было немного больше - 40 500 человек).
Обновлено в 16:10
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено вчера в 16:36