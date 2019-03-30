Названы причины частого желания ходить в туалет ночьюРИА Новости 15:45

Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления. Об этом рассказали японские кардиологи, выступавшие на конференции JCS 2019 в Йокогаме.

с чего всё началось

Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления.

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