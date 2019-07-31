Футбол

FIFA назвала претендентов на звание лучшего тренера 2019 годаФАН вчера в 10:35

Международная федерация футбола (FIFA) представила список номинантов на звание лучшего тренера года по версии организации. Об этом говорится на официальном сайте FIFA.
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Гвардиола, Клопп и Почеттино — в числе номинантов на звание лучшего тренера 2019 года

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Во Владивостоке начались обыски в похоронной службе «Некрополь»

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Ранее появилась информация, что Медведев может посетить остров Итуруп 1-2 августа 2019 года.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
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МВД России предлагает ввести дополнительные льготы для украинцев, которые желают получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

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Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
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В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
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Бывший тренер сборной России верит в «Арсенал» в матче с «Нефтчи»

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Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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