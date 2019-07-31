Футбол
FIFA назвала претендентов на звание лучшего тренера 2019 годаФАН вчера в 10:35
Международная федерация футбола (FIFA) представила список номинантов на звание лучшего тренера года по версии организации. Об этом говорится на официальном сайте FIFA.
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Клопп, Гвардиола и Дешам - в числе претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
Спорт-Экспрессвчера в 08:49
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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
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Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
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80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
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В Нур-Султане начались переговоры по Сирии
Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана) ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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