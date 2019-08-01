Футбол
Названы претенденты на звание лучшего футбольного тренера годаМИР 24 вчера в 10:04
Международная федерации футбола (ФИФА) в среду обнародовала список претендентов на звание лучшего тренера года. Об этом говорится в сообщении организации в социальной сети Twitter. Как отмечается, всего в списке десять кандидатов.
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Клопп, Гвардиола и Дешам - в числе претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
Спорт-Экспрессвчера в 08:49
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Обновлено вчера в 19:21
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Набиуллин рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру
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Политика
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Соединённые Штаты продлили ограничительные меры на ядерную программу Ирана, которые позволят снизить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 23:56
Финансы
Ставка по ипотеке в России снижается
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