Футбол

Названы претенденты на звание лучшего футбольного тренера годаМИР 24 вчера в 10:04

Международная федерации футбола (ФИФА) в среду обнародовала список претендентов на звание лучшего тренера года. Об этом говорится в сообщении организации в социальной сети Twitter. Как отмечается, всего в списке десять кандидатов.
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