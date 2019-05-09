Футбол

Названы претенденты на лучший гол в полуфинале Лиги чемпионовМатч ТВ вчера в 20:22

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 7 мая
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего гола по итогам матчей полуфинала Лиги чемпионов. В число таких мячей вошел гол со штрафного нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче против "Ливерпуля" (3:0). Второй мяч полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Моуры в игре с "Аяксом" (2:3).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Названы претенденты на лучший гол в полуфинале Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 20:22

Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Газета.Ruвчера в 21:30

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 20:57

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Soccer.ru01:32

Шикарный штрафной от Месси и супермяч Моуры среди претендентов на лучший гол 1/2 финала ЛЧ

Sport24.ruвчера в 19:27

Моура, Вейналдум и Александер-Арнолд претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Sports.ruвчера в 21:21

Штрафной Месси, хитрый угловой «Ливерпуля» и еще два претендента на звание лучшего гола 1/2 финала. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал о подвигах бабушки и дедушки под архивными фото в честь Дня Победы

Максим Галкин опубликовал в соцсети Instagram архивные фотографии своих дедушки и бабушки в честь Дня Победы.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
Обновлено в 03:24
Политика

На Красной площади начался парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне, передаёт ИА REGNUM.
Обновлено в 03:12
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Политика

Лагард обсудила с Зеленским поддержку Украины со стороны МВФ

Обновлено в 10:36
Экономика

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.
Обновлено в 04:35
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:00
Общество

Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 01:57
Политика

Киев отказался признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Украинские власти обратятся к другим странам с призывом признать недействительными российские паспорта, выданные в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:38
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Авто

Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей

Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено в 02:20
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии

Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.
Обновлено в 10:23
Происшествия

На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая

На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки

В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки, пишет УНИАН.
Обновлено в 07:36
Общество

На Екатеринбург обрушился ливень с градом

В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Общество

Малахова возмутило присутствие бьюти-блогеров на параде Победы

Обновлено в 10:45
Армия и оружие

КНДР провела запуск неопознанных ракет в сторону Японии

Обновлено в 06:59
Общество

Ведущего BBC уволили за сравнение сына Меган Маркл с обезьяной

Обновлено в 10:13
Авто

Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3

Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.
Обновлено вчера в 08:59
Общество

Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве

Обновлено в 06:39
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» и полиции в Киеве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео стычки участников акции "Бессмертный полк" с полицией в Киеве.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Японии произошло извержение вулкана Асо

В четверг, 9 мая, национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото произошло очередное извержение вулкана Асо.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе

Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Политика

Путин с портретом отца принял участие в шествии «Бессмертный полк»

Президент Российской Федерации Владимир Путин вышел с москвичами на Красную площадь, чтобы принять участие в шествии «Бессмертный полк», сообщает издание «РИА Новости».
Обновлено в 09:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лукас Моура
Бразильский футболист
Бразильский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное