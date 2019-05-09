Названы претенденты на лучший гол в полуфинале Лиги чемпионовМатч ТВ вчера в 20:22

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего гола по итогам матчей полуфинала Лиги чемпионов. В число таких мячей вошел гол со штрафного нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче против "Ливерпуля" (3:0). Второй мяч полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Моуры в игре с "Аяксом" (2:3).

Названы претенденты на лучший гол в полуфинале Лиги чемпионов

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