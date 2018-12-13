Футбол

Названы претенденты на лучший гол недели в Лиге чемпионов
REGNUM
01:09

Янг Бойз — Ювентус
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Сюисс Ванкдорф»
23′
Хуан Гильермо Куадрадо
Алекс Сандро
Гийом Оаро
30′
Мохамед Али Камара
62′
64′
Федерико Бернардески
65′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Гийом Оаро
68′
72′
Маттиа Де Шильо
Пауло Дибала
Улиссес Гарсия
72′
80′
Пауло Дибала
Кристиан Фасснахт
Леонардо Бертоне
80′
Марко Вельфли
83′
Муми Нгамале
Торстен Шик
84′
Джибриль Соу
Грегори Вютрих
90′+1′
УЕФА назвал четырёх претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации. В список номинантов вошли голы полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане, хавбека «Барселоны» Усмана Дембеле, нападающего «Лиона» Набиля Фекира и форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.
REGNUM01:09

Подробнее о событии

УЕФА объявил имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Советский спорт00:03

Представителей ЦСКА нет в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 22:27

Объявлены претенденты на лучший гол шестого тура Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 22:49

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 20:24

Дембеле, Сане, Дибала и Фекир претендуют на приз автору лучшего гола недели в ЛЧ

Sports.ruвчера в 22:58

Неймар претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Soccer.ruвчера в 18:25

Неймар вошел в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Sport24.ruвчера в 20:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Футбол

Реал — ЦСКА 0:3

Московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 12 декабря в Мадриде.
Обновлено вчера в 02:13
Футбол

Шахтер — Лион 1:1

Травмированы в том числе Кевин де Брюйне, Серхио Агуэро и Давид Сильва, который, кстати, и вырвал победу в первом матче в Зинсхайме на 87-й минуте.
Обновлено вчера в 07:32
Футбол

Ди Франческо: «Виктория» смотрелась лучше «Ромы, это недопустимо»

Наставник "Ромы" Эусебио ди Франческо прокомментировал поражение от чешской "Виктории" (1:2) в матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:15
Футбол

Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА

ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол

Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустит около двух месяцев

Полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гедешу в пятницу будет сделана операция по удалению грыжи.
Обновлено в 00:58
Футбол

Роберт Левандовски: Мы можем играть еще лучше, у нас большой потенциал

Наша позиционная игра была не очень хороша. Мы должны продолжить усердно работать.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол

Египет хочет провести Кубок Африки-2019 вместо Камеруна

Министр спорта Египта Ашраф Собхи отметил, что его страна готова принять Кубок Африки 2019 года вместо Камеруна.
Обновлено в 00:43
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол

Кононов: «Спартаку» предстоит сыграть с «Вильярреалом» финал группы

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол

Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране

Матчи 18-го тура чемпионата Франции "Нант" - "Монпелье" и "Ницца" - "Сент-Этьен" перенесены по соображениям безопасности из-за акций протестов "желтых жилетов", сообщается на сайте Профессиональной французской футбольной лиги.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол

«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса

Обновлено вчера в 11:59
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Обновлено вчера в 11:01
Футбол

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол

Джикия обратился к Мамаеву и Кокорину

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия записал видеообращение к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 00:32
Футбол

Михаил Кержаков: «„Зенит“ выйдет на поле, чтобы победить»

Зенит завтра выйдет на поле, чтобы победить.
Обновлено вчера в 15:34
ещё по теме
Лерой Сане
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное