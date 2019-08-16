Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и СШАРИА Новости 18:56
Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
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с чего всё началось
Согласно результатам, опубликованным в исследовании в Journal of Geophysical Research, обе модели предсказывают, что в случае ядерной войны США с Россией мир окунулся бы в десятилетнюю ядерную зиму.Naked Science16:34
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Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
В Саратове пятилетнего мальчика госпитализировали после того, как во время катания на детском паровозике он выпал из вагончика и попал ему под колеса.
Обновлено в 18:41
Политика
Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе
В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Здоровье
Эксперты назвали продукты, ускоряющие старение кожи
Эксперты назвали продукты, которые вызывают преждевременное старение кожи. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 17:45
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Футбол
Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Мецем»
«Мец» на своем поле примет «Монако» в матче 2-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия
Обновлено в 19:47
Происшествия
В Москве пьяный мужчина угрожал топором сотрудникам банка
В Москве задержан пьяный мужчина, который, угрожая топором, требовал, чтобы сотрудники банка закрыли его кредит.
Обновлено в 19:20
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено в 07:40
Культура
Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Польша поддерживает американский план по «устрашению России»
В «Военном обозрении» отмечают, что Польша помимо увеличения военного контингента США на своей территории, намерена увеличить численность собственных вооруженных сил до 200 тысяч человек.
Обновлено вчера в 11:03
Игры
Вышел новый трейлер симулятора эволюции «Ancestors»
«Ancestors: The Humankind Odyssey» должна выйти 27 августа в магазине Epic Games, а в других магазинах - в 2020 году.
Обновлено в 19:04
Кино
В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»
Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Кино
«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»
Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено в 15:22
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Новом Орлеане
Обновлено в 18:35
Происшествия
В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Кино
Райан Джонсон рассказал о работе над новой трилогией «Звездных войн»
Обсуждая с The Observer детектив «Достать ножи», Райан Джонсон в общих чертах описал, как идет работа над другим его режиссерским проектом — новой трилогией «Звездных войн».
Обновлено в 04:09
Происшествия
Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind, "Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:10
Энергетика
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров
Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
Обновлено в 08:02
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Гаджеты
Смартфон Motorola One Action представлен официально
Обновлено в 10:09
Политика
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Федеральный суд округа Колумбия в США сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был освобожден властями Гибралтара.
Обновлено в 19:07
Футбол
Маркизио опубликовал загадочную запись в Twitter
Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио дал своим подписчикам в Twitter повод поиграть в догадки.
Обновлено в 15:20