Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и СШАРИА Новости 18:56

Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
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с чего всё началось
Согласно результатам, опубликованным
 в исследовании в Journal of Geophysical Research, обе модели предсказывают, что в случае ядерной войны США с Россией мир окунулся бы в десятилетнюю ядерную зиму.
Naked Science16:34

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Ученые рассказали, какие последствия ожидают Землю в случае ядерной войны России с США

Naked Science16:59

Ученые рассказали о последствиях возможной ядерной войны между Россией и США

Газета.Ru09:38

Ученые спрогнозировали последствиях возможной ядерной войны между Россией и США

URA.Ru16:33

Стали известны последствия ядерной войны между Россией и США

Planet Today13:39

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Lenta.ru08:49

Ледяная мгла: ученые рассказали, чем обернется для Земли ядерная война

РЕН ТВ15:13

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

РИА Новости18:56
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Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

В Саратове пятилетнего мальчика госпитализировали после того, как во время катания на детском паровозике он выпал из вагончика и попал ему под колеса.
Обновлено в 18:41
Политика

Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе

В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Здоровье

Эксперты назвали продукты, ускоряющие старение кожи

Эксперты назвали продукты, которые вызывают преждевременное старение кожи. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 17:45
Общество

Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа

Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Футбол

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Мецем»

«Мец» на своем поле примет «Монако» в матче 2-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия

Обновлено в 19:47
Происшествия

В Москве пьяный мужчина угрожал топором сотрудникам банка

В Москве задержан пьяный мужчина, который, угрожая топором, требовал, чтобы сотрудники банка закрыли его кредит.
Обновлено в 19:20
Здоровье

Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна

Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Военные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами США

Обновлено в 07:34
Культура

Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Польша поддерживает американский план по «устрашению России»

В «Военном обозрении» отмечают, что Польша помимо увеличения военного контингента США на своей территории, намерена увеличить численность собственных вооруженных сил до 200 тысяч человек.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол

«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника Коутиньо

Обновлено в 19:13
Игры

Вышел новый трейлер симулятора эволюции «Ancestors»

«Ancestors: The Humankind Odyssey» должна выйти 27 августа в магазине Epic Games, а в других магазинах - в 2020 году.
Обновлено в 19:04
Кино

В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»

Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Кино

«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»

Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено в 15:22
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании

Обновлено в 18:49
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Новом Орлеане

Обновлено в 18:35
Происшествия

В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд

В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ

На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Кино

Райан Джонсон рассказал о работе над новой трилогией «Звездных войн»

Обсуждая с The Observer детектив «Достать ножи», Райан Джонсон в общих чертах описал, как идет работа над другим его режиссерским проектом — новой трилогией «Звездных войн».
Обновлено в 04:09
Происшествия

Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург

Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind, "Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:10
Энергетика

Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров

Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
Обновлено в 08:02
Кино

Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Гаджеты

Смартфон Motorola One Action представлен официально

Обновлено в 10:09
Политика

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Федеральный суд округа Колумбия в США сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был освобожден властями Гибралтара.
Обновлено в 19:07
Футбол

Маркизио опубликовал загадочную запись в Twitter

Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио дал своим подписчикам в Twitter повод поиграть в догадки.
Обновлено в 15:20
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