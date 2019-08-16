с чего всё началось

Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

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