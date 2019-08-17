с чего всё началось

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму. К таким выводам пришли ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо.

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

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