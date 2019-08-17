Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и СШАLenta.ru вчера в 08:49
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму. К таким выводам пришли ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо.
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с чего всё началось
Согласно результатам, опубликованным в исследовании в Journal of Geophysical Research, обе модели предсказывают, что в случае ядерной войны США с Россией мир окунулся бы в десятилетнюю ядерную зиму.Naked Scienceвчера в 16:34
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Ученые рассказали, какие последствия ожидают Землю в случае ядерной войны России с США
Naked Scienceвчера в 16:59
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