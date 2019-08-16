Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и СШАLenta.ru 08:49

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму. К таким выводам пришли ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо.
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с чего всё началось
Согласно результатам, опубликованным
 в исследовании в Journal of Geophysical Research, обе модели предсказывают, что в случае ядерной войны США с Россией мир окунулся бы в десятилетнюю ядерную зиму.
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