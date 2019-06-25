Политика

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страныРИА Новости 14:24

Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. В польской, шведской и британской делегациях большинство депутатов также проголосовали против принятия документа.
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Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

РБК15:22

RT представил статистику голосования стран ПАСЕ по вопросу возвращения России

RT на русском11:45

Стало известно, какие страны поддержали возвращение России в ПАСЕ

REGNUM15:26

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

РИА Новости14:24

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ государства

Известия13:26

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

Lenta.ru12:55

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Газета.Ru16:18
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Культура

Британцы требуют закрыть шоу, которое ведет анимированный Путин

На телеканале "Би-би-си" вышел первый выпуск комедийного шоу "Сегодня вечером с Владимиром Путиным", которое ведет анимированный президент России Владимир Путин.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете

Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову

На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Саша Савельева получила звание «Мама года»

Обновлено в 15:58
Общество

Набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница рассказала о своих планах

Ученица екатеринбургской гимназии №9 Анастасия Пределина, которая набрала 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), планирует продолжить обучение в России.
Обновлено в 11:37
Футбол

«Барселона» продала Андре Гомеша в «Эвертон»

«Барселона» объявила, что ее полузащитник Андре Гомеш был куплен английским «Эвертоном» за 25 миллионов евро.
Обновлено в 16:16
Здоровье

Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

В РФ началось проектирование перспективного военного транспортника

Разработчиком является авиационный комплекс имени Ильюшина Специалисты авиационного комплекса имени Ильюшина начали проводить научно-исследовательские работы в рамках создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА).
Обновлено в 00:33
Политика

Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Общество

Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в программе «Киричешки News», которая выходит на телеканале «Абакан-24», сообщила, что «Горе от ума» написал Радищев.
Обновлено в 00:09
Политика

СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

Власти начали запрашивать у торговых сетей данные о доле грузинского вина в их ассортименте, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Уточняется, что на записи медсестра "применяет физическую силу" к маленькому ребенку, а затем привязывает его к кровати.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Общество

Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»

Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.
Обновлено в 16:37
Политика

В Раде заявили о завершении «похода Украины в Европу»

Для Украины «поход в Европу закончился», считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа» Вадим Рабинович.
Обновлено в 15:25
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Авто

Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости

В Великобритании слегка модернизированный трактор JCB Fastrac показал скорость в 167 км/ч, что является рекордной для такого типа транспортных средств.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Футбол

Женская сборная Нидерландов обыграла Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ

Женская сборная Нидерландов по футболу одержала победу над командой Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Хоккей

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Наука

В лесах Гондураса обнаружили затерянный город с редчайшими животными

Некоторые ученые считают, что Белый город может быть не единым поселением, а целой сетью из памятников прошлого, которые разбросаны по лесам Гондураса.
Обновлено вчера в 05:04
Политика

Украина пожаловалась G20 на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал G-20 повлиять на Россию с целью освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 16:36
Экономика

ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail

ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
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