Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страныРИА Новости 14:24
Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. В польской, шведской и британской делегациях большинство депутатов также проголосовали против принятия документа.
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Культура
Британцы требуют закрыть шоу, которое ведет анимированный Путин
На телеканале "Би-би-си" вышел первый выпуск комедийного шоу "Сегодня вечером с Владимиром Путиным", которое ведет анимированный президент России Владимир Путин.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову
На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Обновлено в 15:58
Общество
Набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница рассказала о своих планах
Ученица екатеринбургской гимназии №9 Анастасия Пределина, которая набрала 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), планирует продолжить обучение в России.
Обновлено в 11:37
Футбол
«Барселона» продала Андре Гомеша в «Эвертон»
«Барселона» объявила, что ее полузащитник Андре Гомеш был куплен английским «Эвертоном» за 25 миллионов евро.
Обновлено в 16:16
Здоровье
Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
В РФ началось проектирование перспективного военного транспортника
Разработчиком является авиационный комплекс имени Ильюшина Специалисты авиационного комплекса имени Ильюшина начали проводить научно-исследовательские работы в рамках создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА).
Обновлено в 00:33
Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Общество
Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в программе «Киричешки News», которая выходит на телеканале «Абакан-24», сообщила, что «Горе от ума» написал Радищев.
Обновлено в 00:09
Политика
СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах
Власти начали запрашивать у торговых сетей данные о доле грузинского вина в их ассортименте, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Уточняется, что на записи медсестра "применяет физическую силу" к маленькому ребенку, а затем привязывает его к кровати.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Общество
Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»
Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.
Обновлено в 16:37
Политика
В Раде заявили о завершении «похода Украины в Европу»
Для Украины «поход в Европу закончился», считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа» Вадим Рабинович.
Обновлено в 15:25
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Авто
Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости
В Великобритании слегка модернизированный трактор JCB Fastrac показал скорость в 167 км/ч, что является рекордной для такого типа транспортных средств.
Обновлено в 04:30
Футбол
Женская сборная Нидерландов обыграла Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ
Женская сборная Нидерландов по футболу одержала победу над командой Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Наука
В лесах Гондураса обнаружили затерянный город с редчайшими животными
Некоторые ученые считают, что Белый город может быть не единым поселением, а целой сетью из памятников прошлого, которые разбросаны по лесам Гондураса.
Обновлено вчера в 05:04
Политика
Украина пожаловалась G20 на Россию
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал G-20 повлиять на Россию с целью освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 16:36
Экономика
ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail
ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09