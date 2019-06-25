Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страныLenta.ru вчера в 12:55

Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина единогласно высказались против участия России в июньской сессии ПАСЕ. Не поддержали резолюцию некоторые члены польской, шведской и британской делегаций.
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Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

РБКвчера в 15:22

Названы поддержавшие РФ в ПАСЕ страны

Газета.Ruвчера в 21:37

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства

РИА Новостивчера в 20:01

Главные новости к утру 26 июня

Коммерсантъ00:04

Стало известно, какие страны поддержали возвращение России в ПАСЕ

REGNUMвчера в 15:26

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

Lenta.ruвчера в 12:55

RT представил статистику голосования стран ПАСЕ по вопросу возвращения России

RT на русскомвчера в 11:45
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Происшествия

В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц

Обновлено вчера в 21:54
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Культура

Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено вчера в 05:22
Политика

Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уходит в отставку

Обновлено 24 июня в 12:35
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник, 25 июня, в Камчатском крае. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 06:47
Кино

Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ

Обновлено вчера в 07:22
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Здоровье

Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше

Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Общество

Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти

Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок

Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Общество

В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Футбол

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна

Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Петросян высмеял отравление Бари Алибасова

Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие

Дивизионы С-300 и «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в ЦВО

Обновлено вчера в 22:44
Финансы

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Политика

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ.
Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Саша Савельева получила звание «Мама года»

Обновлено вчера в 15:58
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Общество

Голикова назвала количество набравших 100 баллов на ЕГЭ выпускников

Обновлено 24 июня в 09:43
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Авто

Компания BMW представила новый суперкар Vision M Next

В гонке за лидерство в компании BMW не желают уступать позиций, поэтому накануне в Мюнхене, в рамках конференции BMW NextGen был представлен новый концепт.
Обновлено вчера в 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
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