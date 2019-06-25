Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страныLenta.ru вчера в 12:55
Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина единогласно высказались против участия России в июньской сессии ПАСЕ. Не поддержали резолюцию некоторые члены польской, шведской и британской делегаций.
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RT представил статистику голосования стран ПАСЕ по вопросу возвращения России
RT на русскомвчера в 11:45
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:55, Вашингтон
Происшествия
В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц
Обновлено вчера в 21:54
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Культура
Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября
Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уходит в отставку
Обновлено 24 июня в 12:35
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник, 25 июня, в Камчатском крае. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 06:47
Кино
Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ
Обновлено вчера в 07:22
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Здоровье
Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше
Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти
Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Футбол
«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна
Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Петросян высмеял отравление Бари Алибасова
Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие
Дивизионы С-300 и «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в ЦВО
Обновлено вчера в 22:44
Финансы
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Политика
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ.
Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Обновлено вчера в 15:58
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Голикова назвала количество набравших 100 баллов на ЕГЭ выпускников
Обновлено 24 июня в 09:43
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Компания BMW представила новый суперкар Vision M Next
В гонке за лидерство в компании BMW не желают уступать позиций, поэтому накануне в Мюнхене, в рамках конференции BMW NextGen был представлен новый концепт.
Обновлено вчера в 06:12