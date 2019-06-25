Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страныLenta.ru вчера в 12:55

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Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

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