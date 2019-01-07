Кино
Названы победители премии «Золотой глобус»
Названы победители премии «Золотой глобус»РИА Новости01:40
В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии "Золотой Глобус". Победителей ежегодно выбирают члены Ассоциации аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA). Считается, что именно "Золотой глобус" открывает сезон американских кинопремий.
РИА Новости01:40
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ведущие «Золотого глобуса» 2019 Энди Сэмберг и Сандра О в фотосете для THR
Popcornnews.ru05 января в 05:42
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:07, Ашберн
Кино
Названы победители премии «Золотой глобус»
Обновлено в 01:40
Путешествия
В Японии введен налог на выезд из страны
Обновлено в 00:35
Религия
Владимир Путин поздравил православных с Рождеством
Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и празднующих Рождество россиян. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Обновлено в 02:03
Политика
Установлены все детали покушения на Скрипаля
Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие
Израиль нанес удары по лагерю ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты
Истребители и боевые вертолеты Армии обороны Израиля атаковали в понедельник несколько целей на территории военного лагеря движения ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории из палестинского приморского анклава.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Обновлено вчера в 16:27
Космос
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС перенесли
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправится к Международной космической станции (МКС) на неделю позже плана.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
В Киеве определили самое «болезненное» положение томоса об автокефалии
Наиболее «болезненным» положением томоса об автокефалии для «новой церкви» станет запрет создавать свои структуры за пределами страны.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
Транскавказская магистраль закрыта из-за схода лавины
Из-за схода лавины движение по Транскавказской магистрали, которая связывает Россию и Южную Осетию, закрыто с 5:40 мск.
Обновлено в 01:24
Общество
В России вступил в силу закон о продлении срока уплаты штрафов со скидкой
В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении 20-дневного периода оплаты автомобильного штрафа "со скидкой", если извещение пришло с опозданием.
Обновлено в 00:11
Религия
Медведев встречает Рождество в храме Христа Спасителя
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой прибыл на рождественское богослужение в храм Христа Спасителя.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress
Обновлено вчера в 20:41
Спорт
Устюгов поблагодарил болельщиков за поддержку на «Тур де Ски»
Обновлено вчера в 11:57
Футбол
Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Филиппин, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Врачи рассказали, кто заклеил пластырем рот новорожденному в роддоме
Обновлено 05 января в 19:01
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 04:59
Энергетика
«Революций не будет»: украинцам отключили протест
На Новый год украинцы получили очередное повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение — в среднем на 20%, так что в некоторых регионах обогреть небольшую трехкомнатную квартиру теперь стоит приблизительно три прожиточных минимума.
Обновлено в 00:27
Экономика
МРОТ хотят увеличить в два раза
В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Первая рабочая неделя года будет длиться всего три дня, поскольку начнется со среды, напомнили в Роструде.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
NI оценил новое российское САО «Лотос»
Журнал The National Interest рассказал о новом самоходном артиллерийском орудии (САО) России 2С42 "Лотос".
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной
Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Трамп рассказал о переговорах по поводу встречи с Ким Чен Ыном
Американский президент Дональд Трамп рассказал, как проходят переговоры США и КНДР о месте проведения саммита.
Обновлено вчера в 10:22
Хоккей
Женская сборная России обыграла Швецию на МЧМ
Обновлено в 00:58
Хоккей
«Вашингтон» победил «Детройт» с помощью Овечкина и Кузнецова
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал в матче две результативные передачи, также одна результативная передача на счету капитана столичного американского клуба — Александра Овечкина.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.
Обновлено вчера в 19:47
Кино
Российский экшен «Т-34» за неделю проката собрал 1 млрд рублей
Обновлено вчера в 19:12