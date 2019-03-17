Здоровье
Названы первые симптомы развития подагрыРоссийская газета 04:39
Первый симптом связан с появлением сильной боли в суставах, которая может не утихать в течение четырех часов и более после начала. Обычно первым делом подагра поражает сустав большого пальца на ноге.
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с чего всё началось
Американские медики из клиники Мэйо (штат Миннесота) рассказали о первых симптомах подагры — заболевания, поражающего суставы из-за отложения в них солей мочевой кислоты.Известия06:14
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