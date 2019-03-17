Здоровье

Названы первые симптомы развития подагрыРоссийская газета 04:39

Первый симптом связан с появлением сильной боли в суставах, которая может не утихать в течение четырех часов и более после начала. Обычно первым делом подагра поражает сустав большого пальца на ноге.
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с чего всё началось
Американские медики из клиники Мэйо (штат Миннесота) рассказали
 о первых симптомах подагры — заболевания, поражающего суставы из-за отложения в них солей мочевой кислоты.
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Названы первые симптомы развития подагры

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Телеканал 360°06:11

Названы первые симптомы развития подагры

Российская газета04:39
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«Если 70% победителей из 100 — в этом году 104 человека — получат какие-то продвижения по карьерной лестнице, такие, с которыми они были бы согласны, которых они бы хотели, то это уже будет грандиозный успех», — приводит ее слова «РИА Новости».
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Таксист в Дагестане в ходе конфликта зарезал пассажира ножом, сообщает пресс-служба регионального МВД.
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Макрон обвинил протестующих в Париже в желании уничтожить Францию

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Врач Началовой объяснил ее смерть случайностью

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В Псковской области жители деревни Томсино затравили 12-летнюю девочку за то, что она написала письмо с просьбой о помощи российскому президенту Владимиру Путину.
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Извлечены данные бортового самописца разбившегося в Эфиопии Boeing

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Кудрин предсказал ослабление экономики США

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении еще около 40 лет, после чего экономика страны ослабнет.
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Deutsche Bank подтвердил, что ведет переговоры с Commerzbank о слиянии

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