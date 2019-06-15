Общество

Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5GМИР 24 07:32

Первыми российскими городами, где появятся коммерческие сети мобильной связи 5G, станут Москва, Санкт-Петербург и Казань. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов на VI Российско-китайском ЭКСПО, передает РИА «Новости».
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Максим Акимов
Природа этих решений такова, что они будут там, конечно, где на них будет спрос, а спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений.
— Максим Акимов, российский политикРЕН ТВ 00:21
с чего всё началось
«Эту работу сейчас возглавляет корпорация «Ростех», потому что нам нужен какой-то интегратор, но мы с большим оптимизмом смотрим, этот рынок точно будет, ни у кого не осталось никаких сомнений», — цитирует Акимова РИА Новости
.
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