Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5GМИР 24 07:32

с чего всё началось

Природа этих решений такова, что они будут там, конечно, где на них будет спрос, а спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений.

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