Названы первые российские города для запуска сетей 5GРоссийская газета 03:19

Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Петербурге и Казани, где уже существуют пилотные зоны, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО. Он пояснил, что сети будут там, где на них будет спрос.

с чего всё началось

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил вице-премьер Максим Акимов на VI Российско-китайском ЭКСПО в Харбине. В указанных городах уже существуют пилотные зоны по эксплуатации 5G.

Происшествия Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.

Космос Шеф-повар рассказала, чем будет питаться космонавт из ОАЭ на МКС Катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими в беседе с РИА Новости рассказала, чем будет питаться первый космонавт из ОАЭ на Международной космической станции.

Политика «Похудей, уродка»: В партии Порошенко пообещали разобраться с оскандалившимся кандидатом в депутаты После того, как структура Порошенко опубликовала весь список на досрочные выборы в Раду, в интернете, буквально на следующий день, появилось видео, как чиновница, сидя в авто, кроет матом неизвестную женщину, называя ее «уродкой» и предлагая ей похудеть «килограмм на 30».

Политика Глава Демократической партии Молдавии покинул страну Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.

Политика Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.

Авто Компания Chery приступила к выпуску кроссовера Jetour X95 В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.

Политика Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил "В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.

Авто Mercedes-Benz представляет юбилейную версию G-Class Двойное событие Mercedes-Benz отметит выпуском юбилейного издания для моделей G400d, G500 и G63, которое назвал Stronger Than Time и оснастил разнообразным дополнительным оборудованием.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Авто Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России В России снизился ценник на новую модификацию японского кроссовера Nissan Murano, который доступен в различных версиях.

Общество Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.

Наука В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.

Футбол Врач «Спартака» назвал сроки возвращения Глушакова и Рассказова Футболисты московского "Спартака" Николай Рассказов и Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе, сообщил руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов.

Гаджеты Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1 Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.

Общество Сын Алибасова решил вывезти отца из России Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

Экономика Китайские агрохолдинги нацелились на Приморье По мнению экспертов, выход на региональный сельскохозяйственный рынок китайских агрохолдингов нанесет мощный конкурентный удар по местным сельхозпроизводителям – конкурировать с ними едва ли кто-то сможет.

Политика Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

Экономика Путин одобрил новые пенсионные изменения Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.

Происшествия В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.

Единоборства Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.

Религия Православные отмечают Троицкую родительскую субботу 15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.

Происшествия На ЕКАД цементовоз врезался в фуру, после чего та загорелась Удар от столкновения был настолько сильным, что фура опрокинулась на обочину и загорелась, а кузов цементовоза со стороны водителя смялся.