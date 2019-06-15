Названы первые российские города для запуска сетей 5GИзвестия 00:32

Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Петербурге и Казани, рассказал журналистам в субботу вице-премьер России Максим Акимов.

с чего всё началось

Природа этих решений такова, что они будут там, конечно, где на них будет спрос, а спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений.

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