Общество
Названы первые российские города для запуска сетей 5GИзвестия 00:32
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
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Природа этих решений такова, что они будут там, конечно, где на них будет спрос, а спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений.
— Максим Акимов, российский политикРЕН ТВ 00:21
с чего всё началось
Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Петербурге и Казани, рассказал журналистам в субботу вице-премьер России Максим Акимов.РИА Новости01:00
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