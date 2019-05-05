Общество

Названы первые российские города для запуска сетей 5GРоссийская газета 03:19

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил вице-премьер Максим Акимов на VI Российско-китайском ЭКСПО в Харбине. В указанных городах уже существуют пилотные зоны по эксплуатации 5G.
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Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G

Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Петербурге и Казани, где уже существуют пилотные зоны, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО. Он пояснил, что сети будут там, где на них будет спрос.
РИА Новости01:00

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В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G

Коммерсантъ01:48

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Названы первые российские города для запуска сетей 5G

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РЕН ТВ00:21

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