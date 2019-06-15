Общество

Названы первые города России, где заработает 5GREGNUM 09:40

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ. По его словам, первыми городами станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, новые сети должны заработать здесь в 2021 году.
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Максим Акимов
Природа этих решений такова, что они будут там, конечно, где на них будет спрос, а спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений.
— Максим Акимов, российский политикРЕН ТВ 00:21
с чего всё началось
"Природа этих решений такова, что они [коммерческие сети 5G] будут там, конечно, где на них будет спрос, а спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений", — цитирует
 Акимова "РИА Новости".
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