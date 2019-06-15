Общество
Названы первые города России, где заработает 5GREGNUM 09:40
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ. По его словам, первыми городами станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, новые сети должны заработать здесь в 2021 году.
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Природа этих решений такова, что они будут там, конечно, где на них будет спрос, а спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений.
— Максим Акимов, российский политикРЕН ТВ 00:21
с чего всё началось
"Природа этих решений такова, что они [коммерческие сети 5G] будут там, конечно, где на них будет спрос, а спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений", — цитирует Акимова "РИА Новости".Реальное время01:40
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Религия
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Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
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Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
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Политика
Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламент
Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, теперь пересмотрел и отменил свое решение.
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Авто
В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей
В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
Обновлено в 14:29
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Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
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В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
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Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено вчера в 13:05
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Тренер «Атлетико» Симеоне женился
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Футбол
Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»
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Обновлено в 08:30
Происшествия
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В Подмосковье произошел пожар на территории "ЦНИИмаш", головного предприятия "Роскосмоса".
Обновлено в 15:04
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Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
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Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий
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Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
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