Названы первые данные по явке на выборы на УкраинеГазета.Ru 04:32

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

Названы первые данные по явке на выборы на Украине

Политика Зеленский нарушил закон во время голосования Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.

Происшествия У избирательного участка внезапно умер украинец В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".

Общество В столичный регион идет летнее тепло Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Путешествия «Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.

Происшествия Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Футбол Лев прыгнул. До «Зенита» уже никто не дотянется Матч «Краснодар» – «Зенит» не забудется очень долго, он войдет и в историю обоих клубов, и в историю российского футбола.

Политика Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.

Общество Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.

Общество Умер телеведущий и диктор Михаил Быков Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.

Общество Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.

Экономика В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.

Происшествия Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.

Космос Установлена связь между светимостью квазара и массой его гало из темной материи Ученые использовали крохотные искажения реликтового излучения, вызываемые гравитацией материи объектов Вселенной и зарегистрированные спутником Planck («Планк») Европейского космического агентства, для обнаружения связи между светимостью квазара – яркого ядра активной галактики – и массой большего по размерам «гало» из темной материи, внутри которого расположен квазар.

Интернет Facebook и Google узнали об употреблении наркотиков пользователями через приложения 33 из 36 приложений, найденных исследователями по ключевым словам «депрессия» и «отказ от курения», передавали информацию рекламодателям или сторонним компаниям, чаще всего Facebook и Google.

Авто Представили премиальную «Ниву» за 1,5 млн рублей Отечественный внедорожник Lada 4х4 был доработан в тюнинг-ателье «Сервис-центр 999» в Нальчике, после чего он стал настоящим премиальным авто.

Культура Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.

Политика Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.