Политика
Названы первые данные по явке на выборы на УкраинеГазета.Ru 04:32
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.
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FEMEN выступила на избирательном участке при голосовании Зеленского с лозунгом «свинья в мешке»
Комсомольская правда06:25
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