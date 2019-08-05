с чего всё началось

Меньше всего зарабатывают рабочие, занятые в легкой промышленности, а также в таких отраслях, как "Образование", "Сельское и лесное хозяйство" и "Гостиницы, кафе и рестораны". Причем, как подчеркивается, заработок выше 75 тысяч рублей в месяц получают лишь 12% россиян.

Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России

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