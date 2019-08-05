Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей, наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой – на легкую промышленность, об этом говорится в исследовании РИА Новости*.

с чего всё началось

Из проанализированных 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране. Заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников.

Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России

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