Названы основные причины развития рака грудиМИР 24 12:57

с чего всё началось

Группа ученых из Австралии назвала основные причины развития рака груди, сообщает International Journal of Cancer. По их мнению, чаще всего к раку молочной железы приводят ожирение и чрезмерное употребление алкоголя.

Политика В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Политика Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.

Политика Глава ЕП поздравил Чапутову с победой на выборах президента Словакии Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил адвоката Зузану Чапутову с победой на президентских выборах в Словакии.

Политика Владимир Зеленский ждет второго Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.

Экономика Столичный малый бизнес теряет привлекательность Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).

Происшествия Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева.

Политика Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Политика Эрдоган объявил о победе его партии на муниципальных выборах в стране Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в понедельник о победе возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах в стране.

Шоу-бизнес Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.

Политика Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.

Политика В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Политика Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.

Политика Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.

Экономика «Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.