Наука
Названы основные причины развития рака грудиМИР 24 12:57
Группа ученых из Австралии назвала основные причины развития рака груди, сообщает International Journal of Cancer. По их мнению, чаще всего к раку молочной железы приводят ожирение и чрезмерное употребление алкоголя.
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с чего всё началось
Ученые из Австралии объединили результаты шести когортных исследований с участием более 200 тысяч женщин и выяснили, что около 30 тысяч случаев развития рака молочной железы можно будет предотвратить в ближайшие годы, если пациентки вовремя откажутся от регулярного употребления алкоголя и будут поддерживать нормальную массу тела, передает Medicalxpress.Российская газета07:30
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