Названы основные причины развития рака грудиГазета.Ru 11:09

с чего всё началось

Австралийские ученые выяснили основные причины развития рака груди. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на International Journal of Cancer. Одной из основных причин развития рака молочной железы назвали ожирение.

Политика ЦИК Украины опубликовал первые итоги выборов президента Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с 26,99 процента голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 1,1 процента бюллетеней.

Общество Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.

Политика Китай продлит период отмены повышенных пошлин на автомобили из США Китайские власти с 1 апреля на неопределенный срок продлевают период заморозки повышенных пошлин на импортные американские автомобили и комплектующие к ним.

Футбол Зидан объяснил, почему выпустил сына на матч с «Уэской» Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал выбор вратаря на матч чемпионата Испании против "Уэски" (3:2). В игре место в воротах занял сын французского специалиста Лука Зидан.

Здоровье От волчанки до рака: Пять кожных сигналов опасных заболеваний Появление толстых розовато-красных чешуйчатых пятен на коже (в основном, на лице) может быть спровоцировано заболеванием аутоиммунной системы - волчанкой, когда нарушается нормальное функционирование иммунной системы, в результате чего вырабатываются антитела к клеткам собственной соединительной ткани организма.

Общество Рогозин назвал личной трагедией гибель совладельца S7 Филевой Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным совладельца авиакомпании S7 Наталии Филевой в связи с ее гибелью в авиакатастрофе в Германии.

Происшествия Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве В ночь на воскресенье, 31 марта, на Третьем транспортном кольце, неподалеку от делового центра "Москва-Сити" водитель такси сбил сотрудника полиции.

Общество В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.

Политика Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.

Единоборства Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.

Политика Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к молодежи и призвал переходить на его сторону.

Политика Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Спорт Авербух: все старались помочь Медведевой Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.

Происшествия Двое детей погибли в результате торнадо в Китае Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».

Политика Лидерство Порошенко «в тюрьмах и психбольницах» назвали символичным Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш считает символичными сообщения о том, что наибольшую поддержку избирателей действующий президент страны Петр Порошенко получил в тюрьмах и психбольницах.

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Политика Поиск убийц журналиста Хашкуджи привел журналистов в США Многие члены «группы быстрого реагирования», убившей в октябре прошлого года колумниста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкуджи, прошли подготовку в США в компании Tier 1 Group, имеющей лицензию Государственного департамента.

Экономика Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.

Происшествия Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе Ранее пресс-служба S7 сообщила, что при крушении в Эгельсбахе частного самолета Epic-LT погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Хоккей Георгиев вошел в историю «Рейнджерс», повторив достижение Лундквиста Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков и сыграл на ноль во второй раз в этом сезоне.