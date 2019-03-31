Наука

Названы основные причины развития рака грудиГазета.Ru 11:09

Австралийские ученые выяснили основные причины развития рака груди. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на International Journal of Cancer. Одной из основных причин развития рака молочной железы назвали ожирение.
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с чего всё началось
Ученые из Австралии объединили результаты шести когортных исследований с участием более 200 тысяч женщин и выяснили, что около 30 тысяч случаев развития рака молочной железы можно будет предотвратить в ближайшие годы, если пациентки вовремя откажутся от регулярного употребления алкоголя и будут поддерживать нормальную массу тела, передает Medicalxpress
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