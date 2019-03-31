Названы основные причины развития рака грудиГазета.Ru 11:09

с чего всё началось

Австралийские ученые выяснили основные причины развития рака груди. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на International Journal of Cancer. Одной из основных причин развития рака молочной железы назвали ожирение.

Политика США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.

Политика Сатановский объяснил причину «истерики» НАТО из-за Крыма Жесткая реакция США и НАТО на воссоединение Крыма с Россией обусловлена тем, что Североатлантический альянс не смог "прибрать к рукам" полуостров.

Политика Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.

Шоу-бизнес Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.

Кино Вышел первый трейлер хоррора «Проклятие Аннабель-3» Pictures появился трейлер фильма ужасов «Проклятие Аннабель-3», режиссером которого выступил Гари Доберман.

Политика Тысячи жалоб от избирателей поступили в штаб Зеленского Сообщения о почти двух тысячах нарушений поступили на горячую линию штаба кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Футбол Ракицкий рассказал, кому посвятил свой первый гол за «Зенит» Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от своего первого гола в составе клуба из Санкт-Петербурга.

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1» Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».

Политика Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.

Армия и оружие Российский беспилотник окрестили «летающим кошмаром» Автор публикации назвал аппарат "летающим кошмаром", отметив, что дрон может "охотиться" как на беспилотники противника, так и на его живую силу.

Политика Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.

Политика США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.

Политика На Украине завершилось голосование на выборах президента страны Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.

Происшествия Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным "Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.

Футбол Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).

Политика Поиск убийц журналиста Хашкуджи привел журналистов в США Многие члены «группы быстрого реагирования», убившей в октябре прошлого года колумниста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкуджи, прошли подготовку в США в компании Tier 1 Group, имеющей лицензию Государственного департамента.

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